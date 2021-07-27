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這5星座「想你，卻不找你」害羞原因曝！水瓶嘴笨只敢偷偷滑IG

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

 ▲想念一個人，你也不敢開口說，只能默默滑對方IG解思念之愁嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「愛在心裡口難開」！你也是天生被動又低調，心裡的思念不會化為行動，想念總是好安靜的人嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析5個星座即使在想對方，也不會輕易找上門，常讓人覺得莫名其妙，「明明有感覺，為什麼就不往前一步，或是不主動一點？」事實上背後隱藏著害羞原因，快看你上榜沒。

安德魯提醒，除了參考自己的太陽外，一定要看月亮還有金星：

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1.金牛座

金牛慢熟又被動，就看你是否打開他/她的開關！金牛在進入感情前會先觀察你對他/她是否有好感，很需要被人關心，會顯得被動不積極只是還沒確認對你的情感，或還沒得到安全感。想念人的金牛會手癢想傳訊息或打電話，卻又擔心打擾到你，他/她的忍功非常厲害，因太多「不確定」的感情而卻步，也練就暗戀一個人很久卻不行動的本事。

2.處女座

在談戀愛前，處女座會設立觀察期，即使想你也不主動出擊，就怕是自作多情，很會隱藏自己的情緒。他/她的情感需要慢慢建立、培養出來，要先習慣和你相處再從中觀察。處女座很愛面子，在愛情中只負責接球，只要對你有意思就會循此發展下去；要他/她丟球太難了，可能因個人內心小劇場顧忌太多，等到受不了憋不住要主動進攻時，可能已經錯失大好機會。

這5星座「想你，卻不找你」原因曝光！水瓶嘴笨只敢偷偷滑IG。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.天秤座

一開始熱情主動，沒過多久就會進入冷淡期是天秤的一貫作風，他/她不是對你沒意思，而是在思考倆人適不適合在一起，在感情中有些遲鈍的天秤，一旦產生好感就會勸退自己，用情至深的他/她看起來雖有自信，但喜歡上一個人時許多自卑心態會通通跑出來。除非先過自己這關，確定很喜歡你才會奮不顧身，否則還在猶豫糾結時，天秤絕對不會主動。

4.水瓶座

一碰到感情就像幼幼班的水瓶座，即使想你、喜歡你，在礙於表達能力笨拙會選擇忍著不說。別以為他/她油嘴滑舌擅長社交，事實上一碰到感情就嘴笨，他/她主動出擊的方式很隱密，可能會滑滑你的臉書、IG，默默觀察你一陣子，直到發現彼此相處沒有壓力與束縛，才會釋出更多暗示。當你發現傳給水瓶的訊息都能得到回覆，這就是水瓶「主動」的方式。

這5星座「想你，卻不找你」原因曝光！水瓶嘴笨只敢偷偷滑IG。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

5.天蠍座

感情是天蠍的死穴，尤其開始喜歡一個人會變得多愁善感，心中上演的小劇場比任何一個星座都劇烈。對他/她而言感情像賭博，就看你值不值得他/她放手一搏，如果對你只有好感不到喜歡就會持續觀察。天蠍會安排小陷阱、製造小機會，可說是撩人於無形，再加上他/她非常會用眼神放電，能否收到電力取決於你細心與否。愛情裡天蠍愛得很用力，也容易受傷，宛如冰山是他/她的保護色，屬於很會折磨自己的星座，想你卻又怕打擾你，因此不願讓你知道。

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