喊莊智淵「羽球教父」！女立委急滅火…秒遭嘲諷：戴資穎桌球球后

▲馬文君竟稱莊智淵是「羽球教父」。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

國民黨立委馬文君替國手莊智淵打氣，卻誤植「羽球教父」的頭銜，引起一陣罵聲。對此，馬文君發文致歉，未來會更注意發言的準確性，也虛心接受任何批評、指教。不過網友們十分不領情，反倒在下方持續嘲諷，形成了強烈對比。

台灣「舉重女神」郭婞淳27日奪下東奧女子59公斤量級金牌，民進黨立委吳思瑤發文時，卻將名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉。

而桌球比賽的混雙項目當中，國手林昀儒、鄭怡靜拿下銅牌，基進黨立委陳柏惟發文恭喜，卻將鄭怡靜的名字打成「蘇怡靜」，鬧出許多笑話。

▼立委馬文君稱莊智淵是「羽球教父」。（圖／讀者提供）



桌球國手莊智淵27日對上埃及選手阿薩爾（Omar Assar），奮戰7局以後，以3比4的比數落敗，止步16強。沒想到馬文君發文向莊智淵致意，竟然誤植頭銜，稱莊智淵是「羽球教父」，瞬間引起罵聲。

儘管馬文君緊急發文致歉，往後會更加注意發言的準確性，也會虛心接受社會各界的批評、指教，底下仍有許多人留言反諷。

不少網友留言諷刺，「趕快再發一篇幫桌球球后戴資穎加油來平衡一下」、「田壘當年在MLB抓舉、挺舉總成績477公斤，大家有目共睹」、「謝謝馬文君里長的祝福」、「王建明當年在NBA揮桿一桿進洞我也是嚇到。」

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