中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

▲中國桌球混雙組合劉詩雯、許昕奪下銀牌，領獎表情沒有一絲喜悅。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

東京奧運桌球混雙金牌戰由日本組合伊藤美誠、水谷隼勝出奪金，獲得銀牌的中國組合劉詩雯、許昕在領獎時一臉無奈，感受不到喜悅的表情，引發許多網友的討論。對此台北市議員苗博雅在臉書發文表示，觀察一個民族、一個國家的真性情，要看他們如何面對失敗。

苗博雅在臉書發文表示，看一個人的真性情，「不是看他如何享受成功，要看他如何面對失敗」，同樣的道理，也適用於觀察一個民族、一個國家。

苗博雅說， 日本中國的桌球混雙決賽，實在精彩，雙方選手不只球技頂尖，心理素質也非常強韌，由這兩個隊伍進行頂尖對決，是實至名歸，有這麼精彩的比賽，全世界喜歡桌球運動的人們，應該都會覺得很過癮，但很奇怪的是，賽後中國兩位銀牌選手，在頒獎台上看不出喜悅，反而肢體僵硬好似受罰的樣子。

▲相較之下，金牌的日本組合與銅牌的台灣組合，開心的神情都溢於言表。（圖／路透）



苗博雅分析，後來就明白了。中國網路小粉紅在賽後像吃了炸藥，不只痛罵自家選手，還跑去伊藤美誠和水谷隼的社群網站用各種不堪言詞洗版，甚至沒有參賽的日本球評福原愛，都一併被罵。

苗博雅說，中國選手用一場好比賽打下一面奧運銀牌，沒讓中國人高興，反倒震碎了中國網民的心，這非常赤裸地讓人看見，在中國琳瑯滿目的獎牌以及實力堅強的選手背後，不是一個人人有運動精神的體育大國，只是「自大其外、自卑其中」的獎牌大國。

苗博雅從這次奧運台灣選手的勝敗分析，絕大部分的台灣人，能共享摘銀奪銅的喜悅，不苛責選手、不羞辱對手、不罵地主怪裁判，足證台灣已經走出過去被鄉民戲稱「贏球才是國球」的時代。

▲其實也有一些台灣選手在東京奧運遭遇失敗，但絕大多數的台灣觀眾都能欣賞對手的優秀，圖左為台灣女子拳擊選手林郁婷。（圖／路透）



苗博雅強調，台灣人的集體心理，已經進入新階段，可以欣賞他人的優秀、正視自己的不足、真心真意珍惜每個比賽過程，把選手當成人而不是奪牌工具，這不只是體育競技的成就，更是一個民族心理素質的進步，勝利固然讓一個民族揚眉吐氣，但面對失敗的態度和反思，才是顯現一個民族底蘊的時刻。

苗博雅認為，中國小粉紅為自家選手在球場上飆罵髒話、有違運動精神的行徑喝采，卻無法欣賞劉詩雯和許昕打下來的銀牌，贏了就是寶、輸了變根草，這不是體育大國的成熟，而是獎牌大國的幼稚病，兩相對照，中國的獎牌數固然遠高過臺灣；但集體心理素質的鍛鍊，台灣展現了文明的強韌。

苗博雅說，中國不斷製造台灣的挫折，而台灣總是能從一次又一次挫折中站起，這就是台灣從失敗中淬煉的心性，摘金奪銀，只是讓一個國家成為「獎牌大國」，能夠共享成功、接納失敗、正向進取，才是真正的「體育大國」。

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