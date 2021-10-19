快訊／萬華行政中心驚傳砍人　1男頭、手中刀緊急送醫縫合

▲萬華行政中心在19日下午傳出砍人案，警方目前逮人釐清案情。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市萬華區行政中心19日傍晚發生一起砍人事件！現場疑似是兩方人馬在進行調解，不料，其中一人竟持刀猛砍對方，造成一人受傷送醫，警方獲報後隨即將人逮捕，詳細砍人動機仍有待進一步調查釐清。

被砍殺的陳姓男子頭部、手部身中多刀，警消緊急送往醫院縫合，所幸目前並無生命危險，警方在下午4時許，逮捕涉嫌砍人的28歲高姓嫌犯，目前也尋獲兇刀，也正將人帶回警局釐清事發原因。