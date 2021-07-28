找到了！鹿港黃家金銀廳遭盜墓　警方尋回5塊青斗石雕

記者白珈陽／彰化報導

彰化古物商人楊姓男子，知悉青斗石價值不斐，於本月初夥同呂姓男子，前往鹿港知名的「八景十二勝」黃家「金銀廳」，涉嫌偷竊黃禮永古墓的青斗石雕，祖墳被盜令後代子孫非常心痛，警方27日上午於斗六市逮獲楊、呂，找回遭竊的5塊青斗石雕，全案依竊盜罪及贓物罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲警方尋回黃家遭竊的5塊青斗石雕。（圖／記者白珈陽翻攝）

文史工作者陳仕賢老師指出，黃禮永墓園建造為1930年，當年還委請知名石雕大師蔣馨家族打造，雕工精緻，30年前曾被盜過一次墓手上的青斗石雕，後來透過各種管道找回來

▲本月初黃家古墓遭竊。（圖／資料照／黃家後代提供）

據悉，楊男、呂男均是雲林斗六人，楊從事古物商人，透過上網查詢，查到青斗石頗有價值，找來呂姓男子於7月初開貨車前往黃家古墓，竊走墓肩及墓手石雕。由於古物脫手不易，楊男遂將贓物藏起，再尋找買家賣出，但東西還沒賣掉，警方便找上門。

警方27日上午至雲林縣執行盜墓案拘提及搜索，於斗六市查獲呂及楊，並帶同楊嫌至其置放贓物處所，起獲遭竊盜5塊青斗石雕，並查扣其犯案時帽子、鞋子及作案工具等物。破獲本案並取回所盜之贓物，除保護民眾財產安全，亦能讓亡者安息。全案依竊盜罪及贓物罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲警方起獲遭竊盜5塊青斗石雕，查扣犯案時帽子、鞋子及作案工具等物。（圖／記者白珈陽翻攝）

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