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論壇留言9個字慘了！散播不實疫情　男大生辯「好意」挨罰2萬

▲▼一名男大學生在論壇上留言9個字，散播不實疫情，雖然辯稱出於好意，仍被檢方開罰2萬。（圖／民眾提供）

▲一名男大學生在論壇上留言9個字，散播不實疫情，雖然辯稱出於好意，仍被檢方開罰2萬。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲李姓男大學生5月在知名論壇貼文「東大附中有人確診了」，雖然被人告知訊息錯誤馬上刪除，但已被網友截圖檢舉，李男辯稱看到有環保消毒車在東海商圈消毒，出於好意提醒並非惡意散播，事後非常後悔，台中市刑警大隊依違反傳染病防治法送辦，台中地檢署最後開罰2萬繳納公庫。

▲▼一名男大學生在論壇上留言9個字，散播不實疫情，雖然辯稱出於好意，仍被檢方開罰2萬。（圖／民眾提供）

李男在知名論壇貼文，附上環保局消毒車及人員之圖片，詢問「這是什麼活動」，留言「東大附中有人確診了」，不久接獲網友告知訊息不正確後趕緊刪除，但仍遭其他網友截圖檢舉。

▲▼一名男大學生在論壇上留言9個字，散播不實疫情，雖然辯稱出於好意，仍被檢方開罰2萬。（圖／民眾提供）

警方詢問中央流行疫情指揮中心回覆，目前東大附中並無確診個案，因此認定李嫌涉嫌散布疫情不實訊息送辦，李嫌到案解釋，看到確診個案足跡到過東海商圈，又看到環保局消毒車，一時緊張才留言，主要是希望大家能離開東海商圈，避免被感染，不知道這樣會涉及刑責，並非惡意散播，事後亦留言道歉，他對於自己的行為十分後悔。

▲▼一名男大學生在論壇上留言9個字，散播不實疫情，雖然辯稱出於好意，仍被檢方開罰2萬。（圖／民眾提供）

警方呼籲，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金，來源不明、未經證實之疫情訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，應先查證並了解最新疫情訊息及防疫措施，避免一時不慎而觸法。

李男經檢方偵結判處緩起訴，並需繳納公庫2萬元。

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