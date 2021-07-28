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疫苗平台新增高端「BNT何時開放登記？」陳時中給答案

▲▼0728流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天重啟疫苗預約平台提供民眾登記意願，新增國產疫苗高端選項，開放給20歲以上民眾選擇，至於BNT疫苗，台積電、鴻海、慈濟已經確定採購1500萬劑捐贈給政府，預計9月陸續到貨，卻還沒有放入平台給予選填，陳時中今日回應，等待BNT進貨時程比較能掌握時，就會先開放意願登記。

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨(7/27)日14時起開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

而此次開放新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，不過，會優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

指揮中心19日宣布高端通過緊急使用授權，27日納入疫苗平台提供民眾意願登記；台積電、鴻海暨永齡基金會以及慈濟各完成500萬劑BNT疫苗採購，並捐贈予行政院衛福部疾管署作為防疫使用，預計最快9月底後可依序送抵台灣，何時才會納入系統？

陳時中回應，BNT比較能掌握進貨時程之後還是會先開放意願登記，後續等待疫苗抵台、完成檢驗封緘，才開始做預約接種安排。

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