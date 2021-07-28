點基隆甜不辣變炸的！她開盒失望「蘿蔔豬血糕呢？」　網一看秒懂

▲基隆甜不辣是炸的。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

每個人對於食物習慣的稱呼不同，像是肉燥飯、滷肉飯各地區的理解都不一樣，就連「甜不辣」其實也有差異。一名女子昨天請弟弟外帶一份「基隆甜不辣」回家，原本以為會有湯、黑輪、蘿蔔等配料，結果收到時和想像中完全不一樣，簡直是另一道料理，「吃得好委屈！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，弟弟好心幫忙買宵夜，她原本期望能收到一碗熱騰騰的甜不辣，結果弟弟帶回來的卻是一盒炸得胖胖的條狀物，這和她認知中的「甜不辣」長得不一樣，「甜不辣不是應該有蘿蔔、黑輪、豬血糕那種的嗎？」而且弟弟買錯的那一份炸甜不辣還要65元，完全不是她想吃的那種，實在越吃越無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO以為的甜不辣。（圖／資料照）



網友指出，原PO指的甜不辣又稱作「關東煮」，屬於超商在販售的那一類，由於配料一定會有幾片甜不辣，所以很多攤販也習慣稱呼關東煮就是甜不辣，但在北部提到甜不辣，多數人還是會聯想到只有甜不辣本身，有湯的那種要叫關東煮，「妳說的那種，我都叫關東煮，南部人叫黑輪」、「如果是我也是直接買一份甜不辣，一般人的認知應該都是這樣吧」、「滷肉飯VS控肉飯、甜不辣VS關東煮，各地稱呼有差吧」、「台北有叫關東煮、有叫甜不辣，是很多種食材在裡面的，炸的甜不辣夜市叫天婦羅。」

▲網友說這是稱呼差異造成的誤解。（圖／翻攝自爆怨2公社）



本站曾報導《超狂解析滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯差異！友人神反擊「這叫什麼飯」網笑翻》，光是一碗滷肉飯在南北各地就有好幾種叫法，導致不少人到外縣市用餐時，送來的餐點和想像中有落差，有網友提出精闢解釋，滷肉飯大多使用肥用；肉燥飯則是瘦肉居多；而爌肉飯是把腿庫肉切成大塊燉煮，外型和前面兩者差很多。