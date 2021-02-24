烤肉店公告調漲「表現良好加薪」超歡樂　網讚爆：被耽誤的文案

▲烤肉店食材調漲文案讓網友都會心一笑。（圖／翻攝自家鄉烤肉）

網搜小組／鄺郁庭報導

在店家看到調漲價格的公告，消費者通常都會覺得不太開心，但看到這種通知，網友反而紛紛笑出來。南投一間烤肉店日前貼出「調薪榮譽」，讚賞資深美食「豆干」和「甜不辣」工作認真、表現良好，特別給予調薪獎勵。超可愛的文案讓不少人直呼「原來調漲價錢也可以這麼歡樂！」

該烤肉店18日在粉絲專頁貼出一張獎狀照，獎狀上寫著「查本店之資深美食豆干與甜不辣兩項 工作認真表現良好 美味可口老少咸宜 用料實在成本高貴 特別給予調薪獎勵 豆干二十元 甜不辣三十元」。店家還在貼文中表示「本屆的家鄉國片金炭獎 由《烤味》主角『甜不辣』 與《消失的中秋節》主角『豆干』獲得調薪榮譽。」

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店家也強調，入圍「調薪獎勵」的食材其實有很多，但考量之下，只調漲了2樣，「老闆說入圍的串燒雖然很多；大家都用實力與真材實料贏過了華麗的擺盤，但是為了替觀眾把關；維持串燒的親和力，這次暫時只讓兩項獲獎調薪。」

看到照片後，不少人忍不住分享大讚，「老闆是被烤肉串耽誤的文案」、「超有梗的『加薪』」、「原來調漲價錢也可以這麼歡樂 #好可愛的文案」、「很可以」、「調薪囉（ㄓㄤˇ ㄐㄧㄚˋ）」、「看得好餓」、「恭喜，我幫忙轉分享祝賀」、「請問甜不辣先生跟天婦羅小姐是什麼關係！」