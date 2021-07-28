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「新冠成為年輕人疾病」！公衛專家：台灣仍面臨2大威脅

▲▼727基隆廟口夜市解封第一天。（圖／記者郭世賢攝）

▲台灣自昨日起防疫警戒降級。（圖／記者郭世賢攝）

記者許若茵／台北報導

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（28）早直播談「新冠肺炎防疫科學」指出，目前台灣仍有兩個威脅，分別為隱性感染與兒童及青少年的防疫措施，他呼籲，應將接觸者視同入境旅客，加強使用快篩找出隱性感染者，阻斷家戶與社區感染，青少年與兒童在參加營隊時也要持續維持防疫措施。

陳秀熙表示，台灣已從昨日起實施警戒降級，但仍面臨隱性感染與兒童及青少年的防疫措施兩大威脅。他說明，現行我國針對入境旅客採檢疫14天搭配兩次PCR核酸檢測，並在檢疫期間第10至12日提供一次家用快篩，讓隱性感染個案進入社區的機會降到最低。

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不過他認為，在入境隱性感染個案被確診前的接觸者，若被要求居家隔離、檢疫，除了應該在解隔離前進行一次的核酸檢測，也應視同入境旅客，在第10至12日使用家用快篩。他更建議民眾在解隔離後自主健康管理期間，也能實施一次家用快篩，以找出高病毒量的隱性感染者，並阻斷家戶及擴及社區的傳播與感染。

此外，公衛學者張維容提到，近期以色列疫情上升，感染者多為16歲以下尚未施打疫苗的年輕族群，美國也有研究發現，兒童跟青少年營隊活動會造成群聚感染，有約71%的個案都是返家後才產生症狀，進而傳播給父母、祖父母等同住家人。

▲新北最搶手寒假「全英語育樂營隊」 金山高中國際化教學創意課程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳秀熙呼籲，青少年參加營隊時仍要做好防疫措施。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

陳秀熙直言，「COVID-19成為年輕人的疾病」，雖然降級解封有助於培養年輕人的學習與興趣，但國外染疫族群平均年齡下降，年輕族群尚未接種疫苗仍要做好防疫措施。不過他也認為，現在台灣的父母、祖父母輩都已陸續接種疫苗，不必過於擔心。但他也呼籲，年輕人要保護自己，參加營隊時必須要戴好口罩與保持社交距離，若有群聚感染，可以利用快篩阻斷感染鏈，終究能控制疫情。

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