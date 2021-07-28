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南京Delta進一步擴散！大陸單日本土+55「在江蘇四川遼寧雲南」

▲南京中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京本土感染進一步擴散。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委網站28日通報，27日，新增確診病例86例，其中境外輸入病例31例（雲南16例，福建3例，廣東3例，四川2例，北京1例，天津1例，上海1例，山東1例，湖北1例，陝西1例，甘肅1例），本土病例55例（江蘇48例，四川3例，遼寧2例，雲南2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例19例，解除醫學觀察的密切接觸者800人，重症病例較前一日增加2例。

境外輸入現有確診病例627例（其中重症病例18例），現有疑似病例4例。累計確診病例7317例，累計治愈出院病例6690例，無死亡病例。

截至7月27日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例862例（其中重症病例22例），累計治愈出院病例87264例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92762例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者1078888人，尚在醫學觀察的密切接觸者11794人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者18例，其中境外輸入17例，本土1例（在江蘇）；當日轉為確診病例10例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入12例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者426例（境外輸入411例）。

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