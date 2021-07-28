德化工廠爆炸釀2死31傷！　「溶劑槽毒氣擴散」警急催居民關門窗

記者張靖榕／綜合外電報導

德國勒沃庫森（Leverkusen）工業園區內27日發生爆炸，事故造成至少2死31傷，仍有數人失蹤。現場火勢猛烈，大量黑色濃煙自勒沃庫森西邊不斷冒出。





▲化工廠狂冒濃煙。（圖／翻攝自推特）

路透社報導，事故地點位於Chempark工業園區，該園區是德國拜耳（Bayer）、朗盛（Lanxess）等化工公司聚集地，園區內27日上午9時40分發生爆炸，消防隊趕抵現場後花費3小時將大火撲滅，但該區域周遭道路仍繼續關閉。

警方指出受傷的31人中，5人因傷勢嚴重必須轉入加護病房。警方要園區附近居民待在家中並關緊門窗，以防有毒的氣體漫入，此外還需要關掉空調系統，因為空調在調度內外空氣時有機會將毒氣帶入室內。

園區營運人費德里希（ Friedrich）表示目前仍不清楚爆炸原因，只知道火勢是從一處溶劑槽內爆發，「我們還不知道釋放出的是什麼物質，我們正和當局合作採樣。」

Chempark園區內有超過30間公司，除了拜耳、朗盛外，還有科思創（Covestro）及阿朗新科（Arlanxeo）等。距離勒沃庫森不到50公里開外的地區，上周才因嚴重洪災造成至少180人死亡。