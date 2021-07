德化工廠爆炸釀2死31傷！　「溶劑槽毒氣擴散」警急催居民關門窗

記者張靖榕/綜合外電報導

德國勒沃庫森(Leverkusen)工業園區內27日發生爆炸,事故造成至少2死31傷,仍有數人失蹤。現場火勢猛烈,大量黑色濃煙自勒沃庫森西邊不斷冒出。

▲化工廠狂冒濃煙。(圖/翻攝自推特)

路透社報導,事故地點位於Chempark工業園區,該園區是德國拜耳(Bayer)、朗盛(Lanxess)等化工公司聚集地,園區內27日上午9時40分發生爆炸,消防隊趕抵現場後花費3小時將大火撲滅,但該區域周遭道路仍繼續關閉。

警方指出受傷的31人中,5人因傷勢嚴重必須轉入加護病房。警方要園區附近居民待在家中並關緊門窗,以防有毒的氣體漫入,此外還需要關掉空調系統,因為空調在調度內外空氣時有機會將毒氣帶入室內。

園區營運人費德里希( Friedrich)表示目前仍不清楚爆炸原因,只知道火勢是從一處溶劑槽內爆發,「我們還不知道釋放出的是什麼物質,我們正和當局合作採樣。」

Chempark園區內有超過30間公司,除了拜耳、朗盛外,還有科思創(Covestro)及阿朗新科(Arlanxeo)等。距離勒沃庫森不到50公里開外的地區,上周才因嚴重洪災造成至少180人死亡。

