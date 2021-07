德國化學園區爆炸「2重傷5失聯」！　當局籲：關緊門窗防氣體外洩

▲ 德國一家化學工廠發生爆炸。(圖/翻攝自Twitter/@Feuerwehr_Koeln)

記者陳宛貞/綜合外電報導

德國西部城市勒沃庫森(Leverkusen)一座化學園區27日稍早傳出巨大爆炸聲響,目擊者宣稱,看見一座工廠竄出滾滾濃煙。社群媒體上的影片顯示,黑灰色的濃煙自建築物屋頂竄上高空。推特上也有網友宣稱,爆炸當時感覺到屋子都在搖晃。園區工作人員表示,爆炸原因目前不明,消防車與汙染檢測車皆已抵達。警方指出,事件造成至少2人重傷,5人下落不明。

《德新社》報導,德國聯邦民防及災害援助部門(BBK)將此次爆炸歸類為「極端威脅」,要求附近居民待在室內並緊閉門窗,以防有危險氣體外洩。科隆消防隊則在推特上說明,正支援勒沃庫森消防隊執行任務,目前這座城市並無危險。

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG