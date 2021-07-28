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Fred視訊焦凡凡線上比拼遊戲被擺道　贏家反而覬覦安慰獎「都是Bar BEER太生火」

▲最新一集佛瑞德遊記來賓是腿庫界女神焦凡凡。（影／ETtoday）

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

▲Fred與焦凡凡玩起遊戲互嗆讓網友看得好過癮。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

疫情期間，在家裡一整天打手遊、看電影、健身⋯⋯，覺得做了好多事，但時間卻沒過多久，超受網友歡迎的廚佛瑞德Fred在最新一集的《佛瑞德遊記》上，因為太不甘寂寞而忍不住打視訊電話給他的好朋友，女神級（？）的焦凡凡，不僅暢聊酒醉糗事，還連線玩起了「食物Bar主爭霸戰」遊戲，兩人狂喝Bar BEER邊出招，外表看不出原來酒量這麼差的Fred最後竟出現「茫態」，網友們紛紛留言表示：「Fred太遜啦！」

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

由ETtoday製播的《佛瑞德遊記》由「煮飯系YouTuber翹楚」Fred擔任主持人，無厘頭的節目設計經常一播出就引起熱烈討論，這集節目中Fred與焦凡凡各種互嗆，更讓網友笑到停不下來，本集節目由在家無聊到不行的Fred主動出擊，直接打給焦凡凡「聯絡感情」，電話一接通，Fred眼尖發現焦凡凡跟他一樣也正在喝Bar BEER，雖然轉很硬讓網友直呼「尬到爆！」但卻讓焦凡凡透露出自己窩在家看影集的時候不小心就順便「吃爆喝爆」！接到Fred來電的焦凡凡，正在得意自己被列入女神行列，沒想到Fred表示自己想跳脫框架：「節目中除了女神，也需要來點諧星角色。」讓焦凡凡直呼：「沒禮貌！」

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

眼看氣氛逐漸母湯，網友們跟著緊張起來，此時Fred提議要跟焦凡凡來玩場遊戲「食物Bar主爭霸戰」，三戰兩勝的賽制，贏的人可以帶走所有美食加上Bar BEER，輸的人也有安慰獎Bar BEER＋Bar式玩樂組合，兩人的對決就此展開！

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred玩遊戲使出各種陰招，不只焦凡凡傻眼，也讓網友直呼「太白目」。

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

第一關「快支援我Bar！」根據題目最快把指定物品拿到螢幕前的人獲勝。第一題「黃色的東西」，正在喝Bar BEER的兩人直接把Bar BEER舉到鏡頭前，但Fred還是「略快一籌」；第二題「長長的東西」，焦凡凡還在左顧右盼時，Fred已經不疾不徐站在鏡頭前，想必是要推薦自己的小Fred（誤），「我腿長啦」Fred澄清。第三題「白白的東西」，焦凡凡特地找來全白毛巾，沒想到Fred再使出陰招，直接在鏡頭前翻白眼，敷衍到讓焦凡凡大喊：「Fred沒有找啦！」超偷懶的招數更讓粉絲們直接留言嗆爆Fred：「夠白啊，夠白目哈哈！」

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

遊戲進入第二關「Bar式比手畫腳」，將由製作方出題給兩人，兩人輪流比給對方猜，讓對方猜對比較多題者勝，沒想到搞不清楚遊戲規則的兩人，在遊戲結束後才知道「比對的人贏」，真的是兩人一起腦洞大開。

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

第三關「太有心機了Bar」，這局Fred突然變得非常誠懇，沒想到焦凡凡不領情，不信任Fred的建議最後卻害到自己。看著贏了遊戲的Fred被滿桌美食包圍，焦凡凡居然絲毫不為所動，Fred看見安慰獎表示：「比較想要妳的耶」，焦凡凡這才透露自己的小心機：「聽到關主說輸的人有Bar BEER＋Bar式玩樂組合的時候，我就竭盡所能讓自己輸。」抱回吊床、毛巾衣、燈帽、防水袋的焦凡凡大讚是這玩樂組合是疫情過後的出遊神器。

遊戲結束後兩人邊喝邊聊，焦凡凡更講出自己喝醉的超ㄎㄧㄤ事蹟，不只曾經把瘦子的帽子掀起來，還對第一次見面的柯震東提出質疑：「我看你會不會是假扮的」，但她卻完全沒印象，糗到不行。

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

Fred則表示自己喝醉酒會一直笑，因為怕自己喝醉做出後悔的事情，所以會控制在不斷片的狀態，而這麼克制的他人生唯一一次喝到斷片就是在婚禮那天：「已經忘記中間發生什麼事情，只記得最後合照的時候只剩下我爸媽。」才說完Fred就被焦凡凡抓包已經不小心微醉、連話都說得二二六六，讓焦凡凡太害怕錄不完直接跳出來幫他結語：「居家防疫怎麼Chill？就是喝Bar BEER。」ㄎㄧㄤ到不行的酒量讓網友狂噹「合理懷疑找上Fred的廠商都是想看Fred喝醉發瘋」、「酒精類飲料找上Fred真的是很有勇氣」，除此之外還是有忠實粉絲給出拍拍「最近都在看Fred上節目，脫離導師的身份好並不習慣，但又是最真實的廚佛」。

▲▼bar BEER,佛瑞德遊記,焦凡凡,Fred。（圖／翻攝自影片）

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