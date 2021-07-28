女孩限定防疫攻略：不只顧頭髮、指甲、私密處保養也不容輕忽！妹妹不容疫的私房秘訣大公開

▲疫情期間女孩們可利用圖中6樣小物，提高居家防疫效率的同時也增添生活樂趣。（圖／Kotex靠得住提供，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，全民展開防疫大作戰，但病毒傳播力強、潛伏期又長，每次出門都是風險！以下公開女孩們防疫期間六大撇步，讓你防疫兼保養，真正不容疫！

1.進家門先分區

清楚劃分出「外出區」及已經清潔後的「乾淨區」有助於防疫，非必要情況下能不出門就不出門，也將過去需外出才能完成的事項移回家中，不僅能將染疫風險降至最低，也能搭配接下來介紹的其他撇步為居家生活帶來更多樂趣，將身心調適成最舒服自在的狀態，充滿能量迎接未來的日子。

2.使用香氛乾洗手

勤洗手、以酒精消毒雙手是每天必做的防疫措施，但不喜歡酒精刺鼻味又擔心太傷肌膚怎麼辦？挑選一瓶喜愛的「香氛乾洗手」，就能讓每一次的清潔雙手都變成令人心情愉悅的享受～

Tip：手機也要同時消毒喔，不然手消毒完又拿起手機，又要再來一次啦！

3.染髮DIY

防疫日常的照護打理就從「頭」開始，「居家染髮劑」讓人能隨意變換心儀的髮色，甩開白髮和布丁頭的困擾，不必去髮廊增加風險，自己在家中DIY染髮既安全又省錢，CP值超高，解封後就能亮麗登場！

4.美甲不求人

指甲越來越長、光療要怎麼補救？這時就該入手一些美甲專用的銼刀、指緣油、拋光棒、光療美甲機等「居家美甲小物」來自救，動手DIY不僅相當殺時間，當雙手如獲新生般的美麗，超療癒啊～

Tip：光療指甲要從邊緣往中間修剪避免凝膠從中間裂開，也可用酒精擦拭凝膠、恢復光澤。

▲防疫居家期間自己動手美甲，在家就能享受變美的樂趣。（圖／取自免費圖庫pexels）

5.口罩內的保養保護

出門上班一整天長時間戴口罩，整張臉悶住流汗非常容易致痘長粉刺，這時可以使用「洗臉機」將藏在毛孔內的髒污洗淨、養好臉皮，素顏也能一秒驚豔眾人。防疫期間出門必備口罩之外，還可以考慮搭配「防護面罩​」或「防護眼鏡」，多一層隔離措施，保護自己也保護他人。

6.私密處的抗菌呵護

夏日防疫期間生理期報到，全方位抵抗感染源的同時也為了避免在這種緊張時刻進出診所，要特別小心私密肌的呵護；許多女生大推「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」，棉片添加天然草本與海洋抑菌精華，產品標示可有效抑制99%的細菌滋生；中央瞬吸蜂巢式設計，可加速經血導流、清爽不回滲，再搭配棉柔透氣滲透式孔洞表層，能將熱氣快速散出；最令女孩喜歡的還有獨特草本分子自然散發的清新芳香，讓經期的每一天都感覺潔淨舒爽。

▲Kotex「草本抑菌衛生棉」中的獨特草本分子，能散發清新芳香，消除經期異味。

▲生理期擔心私密處悶熱滋生細菌，不少女孩推Kotex「草本抑菌衛生棉」，能讓妹妹清爽不悶熱。

透過「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」雙重抑菌精華，為女孩們柔嫩的私密處坐陣，再以內含檸檬、百里香、小荳蔻等草本清新分子，淡雅清香趕走惱人異味，防疫期間的內外抑菌護理通通到位。「Kotex靠得住草本抑菌衛生棉」共有19/23/28/35/41cm5種長度，不分日夜、量少量多，時刻化身神隊友守護女孩們的衛生與健康，為女孩的生理期帶來清爽好心情；加上染髮劑、香氛乾洗手、美甲小物、洗臉機、防護面罩及眼鏡，6樣因疫情而人氣爆棚的日常好物缺一不可，持續使用呵護自己，在防疫期間仍然能擁有高質感生活。

▲Kotex「草本抑菌衛生棉」共有19/23/28/35/41cm5種長度，完整呵護女孩們的經期生活。

隨著疫況反覆，許多專家嘆未來應努力學習如何與疫情共存。在建立生活新規則的過程中，入手相關防疫生活好物，為未來可預見的居家生活帶來更多愜意的體驗、讓抗疫準備更為全面，心態也更能保持穩定正面唷。