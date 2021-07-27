國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗　曝光外交部公文

▲國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（點圖可放大／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（27日）披露一份7月20日的「外交部電報」，內文指外交部發文給9個駐友邦大使館，表達我國捐贈高端疫苗給友邦的意願，他質疑是怕1000萬劑國產疫苗國人不敢，所以先找出路來倒貨嗎？

江啟臣表示，他的辦公室收到一份公文，是一份7月20日外交部發給9個大使館的電報，主旨為「授證我國產疫苗意願事」。

該電報內文寫到：「查我國衛福部食藥署頃於7月19日，核准我國高端疫苗公司生產支疫苗專案製造。適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。我政府刻研議授證該疫苗予各友邦協助。」、「請即洽詢駐在國政策有無接受上述疫苗，並安排國民接種意願；倘有意願，請併洽明核准使用高端疫苗在當地施打之條件，我政府並願居中協處提供資訊；倘無受贈意願，亦請明告，以利續處。」

江啟臣質疑，食藥署7月19日讓高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，國產疫苗疑雲重重，且有眾多爭議，7月20日就馬上要透過外交部這個「外送平台」贈送高端疫苗給邦交國，還是用人民的納稅錢，外交部急什麼？這是外交部自作主張，還是政府高層授意。

江啟臣質問，請問外交部，是不是確實有這份公文，若公文屬實，那這是外交部自己的主張，還是高層要求？當國人目前對高端疫苗缺發信心，蔡政府卻馬上要用來援助邦交國，這是在當高端疫苗的國際行銷嗎？外交部怎麼會變成這樣？

江啟臣更酸稱，始終搞不懂的是，高端疫苗發生這麼多事情，國人不敢打，卻要買來送給邦交國打，民進黨不管怎麼樣就是要打高端，這不禁讓人懷疑，民進黨到底跟高端的利益糾結有多深，難道是怕到時沒有國人敢打，採購的1000萬劑國產疫苗打不完，所以現在先找出路來倒貨嗎？請外交部務必說清楚。