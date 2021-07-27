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蔡英文致電郭婞淳：今天全台灣都為妳瘋狂　我們以妳為榮

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲郭婞淳。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳在今27日東京奧運舉重女子59公斤量級奪下金牌。總統蔡英文致電恭喜郭婞淳，「我跟婞淳說，今天全台灣都為妳瘋狂，前兩次奧運沒實現的目標，這次在東京奧運做到了，我們都以妳為榮！」

郭婞淳27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績收穫金牌，為台灣奪得本屆東奧的第一面金牌。消息一出，蔡英文隨即透過推特，用英文向全世界宣告郭婞淳拿下台灣第一面金牌，並且打破三項奧運紀錄的訊息，表達最大的恭賀之意。蔡英文27日晚間7時許，透過臉書向國民表示稍早已打給郭婞淳，親自送上恭喜。

「謝謝郭婞淳，為台灣拿下東京奧運第一金！」蔡英文在臉書表示，舉重女神郭婞淳，終於贏得奧運金牌！不只拿下金牌，更一次打破女子59公斤級抓舉、挺舉、總和三項奧運紀錄，身為女子59公斤級世界紀錄保持人的郭婞淳，今天以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績，毫無懸念，讓金牌穩穩落袋，也締造了同量級的奧運新紀錄。

蔡英文指出，剛剛在郭婞淳忙到一個段落後，打了電話恭喜，聽她親口分享喜悅，「我跟婞淳說，今天全台灣都為妳瘋狂，前兩次奧運沒實現的目標，這次在東京奧運做到了，我們都以妳為榮！」

蔡英文還說，今天的最後一舉，郭婞淳更試著推進自己創下的挺舉世界紀錄，「挑戰沒有成功時，我以為是在難過，但看到婞淳馬上露出了笑容，我想，全台灣的人都放心了」。

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