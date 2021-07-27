把郭婞淳寫成陳玟卉原因是這樣　吳思瑤：看到勝利太開心樂昏頭

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國「舉重女神」郭婞淳27日奪下東京奧運女子59公斤量級金牌，並打破抓舉、挺舉、總和3項奧運記錄，全民狂賀，但民進黨立委吳思瑤團隊製圖時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭網友批評「蹭熱度還不做功課」。對此，吳思瑤晚間受訪向兩名選手道歉，並澄清是因為看到台灣選手勝利樂昏了頭，「沒有蹭不蹭的問題，而是作業上的問題，圖卡太快出去」。

吳思瑤受訪說，下午看比賽時，小編跟自己看到比賽結果都樂昏頭了，因此誤將下一場比賽的版本發出去，「真的很抱歉」，而她在該臉書貼文發布不到6分鐘就發現錯誤、立即更正了，「在歡欣鼓舞之虞，竟然把兩大女神的名字搞錯，因為這個問題，現在全辦公室都很想撞牆。」

吳思瑤表示，晚間她準備發文祝賀陳玟卉奪得銅牌前，檢查了兩百萬次，絕對不會再把女神搞錯了，「為什麼會發圖卡、這麼在乎，就是因為我們很關心這個事情，希望為台灣代表隊每個選手加油的心意還是不變」。

至於有網友批評她「蹭熱度還不做功課」，吳思瑤澄清說，這不是蹭熱度，她是要恭喜選手，也由衷為國手獲得這麼好的成績感到驕傲，「沒有蹭不蹭的問題，而是作業上的問題，圖卡太快出去」。