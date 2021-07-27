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郭婞淳看到輔大學生「鞋破洞」默默記下　2週後送來「一箱鞋」暖爆

▲▼郭婞淳（圖／達志影像／美聯社）

▲郭婞淳（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

舉重女神郭婞淳27日在東奧順完成金牌大滿貫目標，其中挺舉、抓舉2項目更各自寫下奧運新紀錄。對此，有一名網友分享郭婞淳過去默默行善，為體育界學生做事的感人事蹟，瞬間被網友讚爆。

網友sophie在推特發文，表示她跟朋友去年到輔大考舉重獨招，當時擔任評審的郭婞淳注意到她朋友的鞋子破了一個洞，「當下沒說什麼但是過了一兩個禮拜之後在我們的訓練場有人拿了一箱鞋子來，裡面是好的二手的鞋子」。

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▲▼郭婞淳。（圖／路透）

▲▼郭婞淳私下暖心的行為，被受過恩惠的人記住。（圖／路透）

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

「收到的當下我們滿頭問號，想說誰送的都不講一聲」，sophie說，她們跑去問教練，才知道是郭婞淳四處收集後送給學生的，「這種默默幫助的事情很少被公開，但是真的很謝謝她。恭喜拿到金牌，為妳感到驕傲！」

該文PO出短短4小時，已吸引3900多名網友朝聖留言，「她超暖的耶！跟她的笑容一樣」、「真好的女孩」、「實在是看到她的太多暖心舉動，好心有好報，努力不會白費，恭喜她」、「好暖心的故事，謝謝郭婞淳的善良和努力，謝謝妳的分享，謝謝我們都在台灣，和大家在一起好像也沾了一些光」。

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