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萊爾富領包裹送購物金！還能免費喝飲料　7-11大杯美式「買1送1」

▲▼萊爾富。（圖／萊爾富提供）

▲民眾只要在9/30前註冊為萊爾富APP會員，即可免費喝咖啡。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

由於取貨量上升，萊爾富就推出最新領包裹拿優惠活動，民眾只要到門市領包裹就能獲得抽獎券，有機會能抽中購物金或免費喝飲料等好康，註冊為萊爾富APP會員還能免費喝咖啡。另外，7-11則是祭出CITY系列6大飲品優惠，其中大杯美式咖啡買1送1，換算下來每杯只要花23元，咖啡控省荷包就要趁現在。

萊爾富特別規劃「萊領包裹100%中獎」活動，即日起至8/10，民眾只要到門市領取包裹，即可獲得小白單抽獎券1張，有機會抽中10元滿額購物金（消費滿70元可用）、免費喝統一陽光無加糖黑豆漿400mL以及農榨綜合果蔬汁375mL，或統一陽光糙米漿450mL買1送1等優惠，且張張有獎，中獎率100%。

▲▼萊爾富。（圖／萊爾富提供）

▲到萊爾富領包裹還可抽購物金。

萊爾富8/10前還有「有呷擱有掠100%中獎」活動，凡購買指定鮮食、麵包、包子等，搭配指定冷藏飲料、Hi Café系列飲品，即可獲得小白單抽獎券，有機會獲得5元滿額購物金（消費滿39元可用）、貝納頌咖啡經典曼特寧深焙風味290mL特價2件40元、午后時光系列商品買2送1等優惠。

另外，9/30前凡新註冊Hi-Life VIP APP會員，即可免費獲得大杯美式咖啡、中杯拿鐵咖啡、杜老爺奶蓋伯爵紅茶雪糕、100抽衛生紙、左岸咖啡館系列指定商品等好禮，完成任一筆消費後，萊爾富再加碼贈送20元購物金。

▲▼7-11咖啡飲品 。（圖／7-11提供）

▲7-11推出CITY系列6大飲品優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取自7/28起至8/1，推出CITY系列6大飲品優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1只要45元（每位會員每日限量1組，每日限量1萬組）、CITY CAFE大杯美式咖啡24杯711元、CITY PRIMA精品拿鐵13杯711元、CITY TEA現萃茶四季春青茶30杯711元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶17杯711元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾14杯711元。

全家即日起7/29於APP隨買跨店取推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」，開放寄杯、冷熱互換，各限量10萬份，每人限購2組，可兌換至8/31，再加碼Fami霜淇淋不限口味10支只要250元，平均每支25元就能吃到，限量10萬份，每人限購2組，可兌換至9/30。

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲全家特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／全家提供）

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