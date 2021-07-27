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7-11最新「OPEN送」！結合3大外送平台　首購5折優惠碼先筆記

▲▼7-11最新「OPEN送」。（圖／7-11提供）

▲7-11最新「OPEN送」，首購可享5折優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

今（27）日全台降二級警戒不解封，由於民眾對低接觸服務還是有高需求，7-11就結合3大外送平台打造最新整合服務平台「OPEN送」，除了可以買到獨家限定熱壓吐司等，還不定時會有咖啡或鮮食優惠，而為慶祝新合作，7-11也祭出首購5折優惠，只要輸入優惠序號不限最低消費金額就可直接打5折。

7-11將自8/2起領先零售業首創外送業者入口平台「OPEN送」，可一站享有Uber Eats、foodpanda、foodomo 3大外送品牌服務，透過OPEN POINT APP或官網進入「OPEN送」雲端平台，選擇想要點餐的外送品牌即可迅速通往7-11外送專區，上百款商品、獨家限定的熱壓吐司、天素地蔬皆可透過線上訂購、宅送到家或到店自取，還會不定期推出咖啡與鮮食優惠。

▲▼7-11最新「OPEN送」。（圖／7-11提供）

▲OPEN送可以選購上百款商品、獨家限定的熱壓吐司、天素地蔬等商品，還會有咖啡優惠。

7-11將於7/29起與Uber Eat攜手合作，提早完成即將上線的「OPEN送」多元外送平台布局，首波精選北中南200家門市提供服務、預估8月底合作店數將突破600家、力拼1年達1200家，消費者只要透過Uber Eats，30分鐘外送服務就能拿到餐飲、零食日用品各類商品。

為慶祝此新合作獨家推出首購5折優惠，7/29～12/31前首次在 Uber Eats 生鮮雜貨外送區選購 7-11外送商品，輸入「711首購」優惠序號，不限最低消費金額即可享首購5折優惠（最高折抵100元），不限名額、買越多省越多。

同時，foodomo即日起也正式加入7-11經營的OPEN POINT熟客生態圈，開啟foodomo APP使用OPEN POINT會員帳號即可快速登入。foodomo成為在地首家加入點數生態圈的外送品牌，未來也將陸續加入OPEN POINT會員回饋活動，打造差異化的外送熟客圈。

「PXGo!全聯線上購」自7/30至8/8共10天期間，特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，並祭出5大優惠好康。活動一：滿百送百，滿千再送百！全站消費單筆滿100元送100福利點（不累贈），滿1000元以上再加碼送總價值100元的小時達折價券（50元面額2張）；活動二：新會員首購迎新禮！活動期間於PXGo!註冊成為新會員、完成首筆訂單，不限金額即可獲得100福利點回饋；活動三：這一單免費！全站消費不限金額，天天抽10名PXGo!幫你買單（回饋與訂單金額等值之福利點數，單筆最高回饋上限1萬點）；活動四：OFF COFFEE美式咖啡100杯只要1000元，每杯最低只要10元，冰熱同享，數量有限，要搶要快；活動五：指定日期祭出話題爆款商品限時下殺，分批取貨同品項第2件半價，等於每件百元有找。

▲PXGo!全聯線上購推出最新優惠。（圖／全聯提供）

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