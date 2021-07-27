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限量！超商化身「鰻魚專賣店」　搶吃罪惡蒲燒鰻烏龍拌麵、牛丼

▲▼全家鰻魚季。（圖／業者提供）

▲超商化身鰻魚專賣店。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天午餐就選鰻魚飯吃！超商今年夏天再度化身「鰻魚專門店」，強勢祭出5款罪惡鰻魚料理，不僅搬出人氣鰻魚飯、鰻魚烤飯糰，更加碼推限量蒲燒鰻烏龍拌麵、牛丼及手卷，通通是嚴選日本白鰻製成，絕對要嚐鮮，明（28）日正式開吃。另，7-11近日也強打「鰻魚季」，一共有4款鰻魚鮮食等吃中。

▲▼全家鰻魚季。（圖／業者提供）

▲5款鰻魚鮮食都是選用台灣養殖的日本白鰻製成。

全家今夏再變身「鰻魚專門店」強勢推出5款罪惡鰻魚鮮食，全是選用台灣養殖的日本白鰻製成，首推新登場的「蒲燒鰻烏龍拌麵」，透過3段式熟化燒製鰻魚搭配Q彈烏龍麵，再撒上金黃蛋絲、蔥花、柴魚片及唐辛子，配色繽紛又好吃，還有「蒲燒鰻牛丼」一次就能吃到牛五花、鰻魚雙主菜饗，以及「鰻魚玉子手卷」吃得到壽司飯包裹住加上蒲燒醬汁的鰻魚、小黃瓜、胡蘿蔔絲及干瓢，每一口都超滿足，3款新品限量賣。

另，超人氣、熱銷百萬份的「玉子鰻魚飯」、「蒲燒鰻魚烤飯糰」也同步登場，明（28）日起正式開吃，8月10日前更享主餐系列享自由配2件省5元、3件省10元優惠。

▲▼7-11鰻魚季新品。（圖／7-11提供）

▲7-11也推鰻魚季。

另，7-11近日也強打「鰻魚季」，一口氣推出4款鰻魚系列鮮食，首推「蒲燒鰻御膳」，飯上鋪了滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款「御選蒲燒鰻飯糰」則採用米粒飽滿的台南11號稻米及台梗9號米製成拌飯，再結合鮮美鰻魚，每一口都超罪惡。

還有冷藏調理菜「蒲燒鰻」，選用輸日高等級在地鰻魚搭配日本製蒲燒醬，微波後就可開吃，還有只需要隔水或是微波加熱的整尾「日式蒲燒鰻魚」，使用4道醬烤工序，鰻魚肉質細膩、入口即化，小7就能吃到。

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