4大超商「降級咖啡優惠」來了！23元爽喝大杯美式　指定品第2件0元

▲4大超商推出降級咖啡優惠 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

明（27）日全台防疫警戒終於降至2級，為迎接降級，4大超商就祭出限時咖啡優惠，其中有大杯美式咖啡買1送1，換算下來每杯只要花23元，另外還有指定商品第2件0元、買2送2等超殺優惠活動，咖啡控絕對要把握機會省荷包了。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取自7/28起至8/1，推出CITY系列6大飲品優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1只要45元（每位會員每日限量1組，每日限量1萬組）、CITY CAFE大杯美式咖啡24杯711元、CITY PRIMA精品拿鐵13杯711元、CITY TEA現萃茶四季春青茶30杯711元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶17杯711元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾14杯711元。

●全家

全家自7/27～29於APP隨買跨店取推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」，開放寄杯、冷熱互換，各限量10萬份，每人限購2組，可兌換至8/31，再加碼Fami霜淇淋不限口味10支只要250元，平均每支25元就能吃到，限量10萬份，每人限購2組，可兌換至9/30。

▲全家特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／全家提供）



●萊爾富

萊爾富於7/27～29推出多款指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水、包裝水等享同品項第2件0元優惠，另加碼於7/26、8/2、8/9於Hi-Life APP內的整買零取推出「大杯咖啡同品項買6送6」活動，包括大冰、熱美式及拿鐵通通有。

▲萊爾富除了有咖啡優惠之外，還有指定商品第2件0元活動。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart於7/27～30推出「OK CAFE莊園級大杯美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，再加碼於OK CAFE雲端祭出「莊園級大杯美式、拿鐵同品項10杯打5折，再送1000點會員點數」。另門市部分至8/11前也有多款商品買1送1、買2送2等優惠。

▲OK CAFE莊園級大杯美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／OK mart提供）