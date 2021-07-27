藍營抹黑全不起訴！蘇嘉全怒斥檢方調查草率　將提再議杜絕歪風

▲前立法院長、前總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨去年公布外交部電報，質疑前總統府秘書長蘇嘉全，其姪子蘇震清，曾私訪印尼高層，圖謀私利；而蘇嘉全怒控藍營抹黑涉嫌妨害名譽。對此，台北地檢27日偵結，該外交密電為真，但時間寫錯，全案不起訴；這讓蘇嘉全非常不滿，發出聲明怒斥檢方調查草率，將提再議，要杜絕惡意抹黑的政壇歪風。

國民黨的王育敏、羅智強、游淑慧等3人，2020年7月20日公布我駐印尼代表處1份解密電報，質疑蘇嘉全和當立委的姪子蘇震清等人，曾在2017年間，與中油、台糖等國營事業主管，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕外館協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

蘇嘉全叔姪不滿這場國民黨記者會害他名譽受損，分別委託律師控告王、羅、游以及國民黨文傳會副主委黃子哲等4人妨害名譽，並連帶求償200萬元，王等人則反控誣告；另外，在電視政論節目中提及此案的明組陳鳳馨、葉慶元，也被蘇嘉全提告，整起印尼外館密電衍伸出3件互控官司。

檢察官調查，這份電文中的確有寫到蘇嘉全、蘇震清出訪印尼的經過，且外館人員在電文中評論「恐將損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益」，王育敏等人經查證後，對立法院長及立委涉及國家公益的行為，提出政治性評論，再被名嘴拿去當評論素材，都屬於善意發表言論，對可受公評之事做適當評論。

至於蘇嘉全叔姪遭反控誣告部分，也因為電報內容的確誤植了蘇2人的出訪時間，導致王育敏等人記者會指控內容與事實不符，蘇嘉全叔姪因此提告，並無誣告犯意，因此3件官司全部都處分不起訴。

對此，蘇嘉全發出聲明，表達遺憾與憤怒，強調這一結果無疑是對他一生清白，再次造成嚴重的侵害，所以將會向檢方提出再議，希望杜絕惡意羅織名目造謠抹黑的政壇歪風。

對於本次案件，蘇嘉全提出聲明，在去年7月份，國民黨四位黨務主管，在沒有任何證據的情況下，惡意指控他在擔任立法院長時勾結仲介揚運集團，挾國營事業前往印尼貪汙謀利。

蘇嘉全表示，當時即使本人很快透過新聞稿、社交媒體對外公開說明，前往印尼僅僅只是為了選後謝票，根本無關任何私人利益，甚至當地台商後援組織也出面聲明，清楚交代本人在當地的行程與接待安排，此四人卻依然故我，於記者會及政論節目中不斷惡意繪聲繪影、羅織罪名，所以只好提告誹謗以自證清白，全案正式進入司法程序。

此外，蘇嘉全表示，在今年一月，外交部駐印尼代表處針對本案去函台北地院說明，函中除了釐清該份密電日期誤植外，更清楚指出該電報被引申為指涉他從中牟利並「非本處電報之本意」。此外，電報中也明白表示，提到有關本人到訪印尼行程、與揚運集團之牽連，是「代表處同仁自行臆測而生之誤解」。

到了今年五月，蘇嘉全表示，經濟部國營事業委員會亦去函台北地院，清楚說明包括台糖台電中油台水等國營事業，迄今在印尼尚無任何投資行為，且「並未有任何國家利益遭受損害」，直接證明他前往印尼無關任何國營事業，更無任何謀利可言。

不過，蘇嘉全指出，即使已有諸多證據證明他是遭惡意誹謗抹黑，但經過一年的偵辦，台北地檢署今日偵結，竟稱四名被告「屬於善意發表言論」做出不起訴處分。

蘇嘉全說，該密電充斥扭曲惡意的幻想臆測，日期誤植僅僅只是通篇電文中最微小之錯誤，檢察官卻以「日期誤植電報為真」，做為不起訴的理由，令人百思不解，難以置信。

蘇嘉全強調，地檢署不僅全然漠視外交部與經濟部等相關單位致台北地院函文內容，他更是自始至終從未接到過出庭通知，難以想像司法調查過程之草率程度，置國民權益於何顧。

對於國民黨的指控行為，蘇嘉全說，四名國民黨被告明知自身未盡查證義務，漫天扯謊惡意評論，旨在打擊立場不同之政敵，在外交部及經濟部提出說明後，真相早已大白，卻仍在法庭狡辯開脫，至今不願道歉令人不齒。