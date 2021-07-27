新竹+1例「桃園比雙北多」！　1張圖看確診分布

▲0727本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

全國調降二級警戒首日，指揮中心今（27）日公布國內新增16例本土病例，另有1人死亡。稍早指揮中心證實，有約58.2萬劑的AZ疫苗，將在下午3時40分抵達桃機，提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心指出，個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於今年7月14日至7月26日。

▲0727全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案8354），為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診，7月24日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月25日累計公布14,372位確診個案中，已有12,664人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.1%。

全台今年已累計 14,232 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,749 人

台北市 4,775 人

基隆市 312 人

桃竹苗

桃園市 763 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 201 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 86 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人