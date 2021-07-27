防疫降級卻「4名清潔工確診」　台鐵明起仍「取消居家辦公」

▲台鐵員林車站進行大清消。（圖／彰化縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵多名外包清潔人員確診，自7月22日至24日，總計4人確診。不過交通部台鐵局將自明（28）日起取消居家、異地辦公措施。台鐵局表示，台北站員工及清潔協力廠商人員均已完成第一劑疫苗施打，將落實各項防疫措施，並視疫情狀況，滾動檢討修正。

台鐵外包清潔工自7月22日至24日，總計4人確診，台北市副市長黃珊珊表示，除了上述4人之外，還有3人是同住家人發生家戶感染，所以北市府認定與「北車專案」有關聯者為7人，其中3人是同住家人，目前正在疫調當中。

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台鐵局表示，經查臺北車站確診清潔人員為微風廣場之協力廠商，與臺鐵局台北車站清潔協力廠商分屬不同公司，故不在此次第七類疫苗施打範圍。臺鐵局台北車站因列為第七類關鍵基礎設施，台北站員工及清潔協力廠商人員均已完成第一劑疫苗施打。

▲台鐵今日起增加班次，明日起取消異地辦公。（圖／台鐵提供）

因應中央流行疫情指揮中心自7月27調降疫情警戒為第二級警戒，臺鐵局受疫情影響停開之班次多已恢復行駛，為使業務推動順暢，提升整體服務量能，故自28日起取消居家、異地辦公措施。臺鐵局將依照中央流行疫情指揮中心所訂的防疫指引及通案性原則，落實各項防疫措施，並視疫情狀況，滾動檢討修正。

另有關臺北車站微風廣場清潔人員確診一案，一樓所有商店均依照台北市政府要求停業三天並進行全面清潔消毒，且相關人員須取得PCR檢測陰性證明始可恢復營業。