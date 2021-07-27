郭婞淳台灣第一金破奧運紀錄！賴清德：舉重女神完成不可思議的金滿貫

▲郭婞淳。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，立於不敗之地，接著挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤成績「提前」收穫金牌，對此，副總統賴清德也發文道賀，「恭喜婞淳，不斷超越自己，世界第一的風景，一定是無可比擬的美麗！」

郭婞淳拿下我國舉重奧運歷史第4金，賴清德今在臉書發文表示，女子舉重一直都是台灣的重點奪牌項目，過去就有郭羿含、陳葦綾、許淑靜等多位奧運獎牌得主，本屆奧運上方莞靈也得到第四名的好成績，「婞淳在四年前的里約奧運中奪得銅牌，這五年持續艱苦的訓練，終於在奧運的殿堂上摘下金牌！」

賴清德表示，郭婞淳不僅拿下台灣東奧第一面金牌，加上過去的亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運的金牌，完成金滿貫的驚人佳績。

郭婞淳是近年台灣舉重的代名詞，2017年世大運挺舉142公斤破世界紀錄，又在亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事摘金，更是目前舉重59公斤級三項世界紀錄保持人。

今日在抓舉部分，郭婞淳開把100公斤，為全場開把最重的選手，第1次試舉輕鬆舉起，在抓舉排名穩居第1，第2次試舉重量調高至103公斤，刷新了奧運紀錄，但最後裁判改判失敗，不過第3次試舉郭婞淳再次嘗試103公斤順利完成，確定締造抓舉奧運紀錄。

挺舉部分，郭婞淳雖挑戰世界紀錄141公斤失敗，仍以第二把133公斤的重量奪得第一，抓舉和挺舉總和236公斤，摘下台灣本屆奧運第一面金牌，雖無緣打破自己創下的世界紀錄，但仍刷新了奧運抓舉、挺舉、和總和三項紀錄。

