降級首日！北捷「通勤時段運量」23萬人次　比疫情爆發前少21.8萬

▲防疫警戒降至二級首日，北捷通勤時段運量約23萬人次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前曾感嘆，北捷6月運量只有以前的四分之一，最多恐怕要賠80億元。面對防疫警戒降級為二級首日，台北捷運公司27日公布上午通勤時段運量，上午6時至9時平均日運量約23萬人次，仍比三級警戒前（5月11日）的同時段運量44.8萬人次，少了約21.8萬人次左右。

台北捷運公司表示，7月27日上午6時至9時的平均日運量約23萬人次，7月13日微解封當天的上午6時至9時運量為18.6萬人次，皆與三級警戒前5月11日同時段運量44.8萬人次有落差。

面對27日起防疫警戒降為二級，台北捷運公司26日指出，文湖線部分平日離峰班距，由三級警戒時期的6分至6.5分鐘，調整為4分至5.5分鐘、假日由6.5分鐘調整為4至6分鐘。淡水信義線、松山新店線、板橋南港線、新蘆中和線等高運量恢復區間車路段，平日離峰由三級警戒8分至9分鐘，縮短為4.5分至6分鐘、假日由8分至9分鐘，縮短為4.5分至6分鐘。

至於環狀線部分，北捷提及，由三級警戒期間的10分鐘班距，縮短為9至10分鐘，並持續觀察各路線實際運量變化，滾動調整班距及彈性機動加發列車輸運等措施。