停留機場2hrs就中！3人「9天嗨玩5省」…Delta恐怖擴散

▲南京疫情的病毒株確定為Delta變種病毒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

南京市今（27）日通報，引起這次疫情的病毒株確定為Delta變種病毒。大連26日晚通報，新增3例本土新冠病毒無症狀感染者，是在對途經南京祿口機場人員主動篩查中發現。通報顯示，3名確診者9天內，乘坐4趟航班到過5省，行動軌跡令人心驚。

據《北京日報》報導，3名確診者活動軌跡顯示，在7月17日至25日9天內，3人曾經乘坐4趟航班到過5省，軌跡涉及遼寧大連、江蘇南京祿口機場、湖南張家界、貴州銅仁鳳凰機場、陝西西安鹹陽機場。7月17日，他們曾在南京祿口機場停留約2小時。

通報顯示，無症狀感染者1為女性，40歲，公司出納。無症狀感染者2為女性，12歲，學生，與無症狀感染者1是母女關係；無症狀感染者3也是女性，12歲，為學生。

3人於17日由大連乘坐航班MF8058，途經南京祿口國際機場中轉，乘坐航班HO1753（無症狀感染者1座位號33H、無症狀感染者2的座位號33K、無症狀感染者3的座位號33J）到張家界，期間在南京祿口機場停留時間約2小時。

24日深夜由銅仁鳳凰機場乘坐航班9H6018抵達西安鹹陽機場，25日在鹹陽機場轉乘航班GS7655（無症狀感染者1座位號24E、無症狀感染者2的座位號24F、無症狀感染者3的座位號23E）返回大連。按照市疾控中心疫情防控緊急提醒要求，點對點至家中，主動向社區報備，即納入到大連市嚴格隔離管控。7月26日，上述3人核酸檢測結果呈陽性。

大連通報稱，截至7月26日17時，排查出密切接觸者61人，主要為同航班乘客，目前已全部實施管控，密切接觸者的密切接觸者122人，上述人員正陸續轉入醫學觀察點實施隔離醫學觀察，已採集標本開展核酸檢測，已出結果137人，均為陰性，其它檢測結果待出。

截至7月26日16時，已核查到南京市來返連人員並在大連本地落實管控措施10417人，採取14天隔離觀察和4次核酸檢測的管控措施。截至目前，核酸檢測結果均為陰性。