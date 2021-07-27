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美式咖啡10元！全聯線上購限時10天「第2件5折」、抽免費買單優惠

▲▼PXGo!全聯線上購優惠。（圖／業者提供）

▲PXGo!全聯線上購，祭出OFF COFFEE破天荒最低價。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝疫情期間「PXGo!全聯線上購」註冊會員數突破100萬、業績成長，自7/30至8/8共10天祭出「5大優惠」，除了消費滿百送百、天天抽10名免費買單、多樣商品第二件5折，還有OFF COFFEE線上寄杯也推出破天荒最低價，美式冰熱咖啡最低一杯只要10元。

▲▼PXGo!全聯線上購優惠。（圖／業者提供）

▲PXGo!全聯線上購祭出5大優惠。（圖／業者提供）

全聯表示，因5月中起疫情影響，全台居家比例攀升，帶動「全聯PXGo!線上購」業績高速成長，6月期間新增會員破10萬人，創下單月新高；其中在當月消費的新會員，超過半數使用生鮮雜貨外送的「小時達」服務，帶動交易筆數成長60%、回購率超過7成，而小時達業績佔比也達5成以上。

因此為慶祝會員數破100萬人，自7/30至8/8共10天期間，PXGo!特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，並祭出5大優惠好康：

1、全站消費單筆滿100元送100福利點（不累贈），滿1000元以上再加碼送總價值100元的小時達折價券（50元面額兩張）。 
2、活動期間於PXGo!註冊成為新會員，完成首筆訂單，不限金額即可獲得100福利點回饋。

  3、這一單免費！全站消費不限金額，天天抽10名PXGo!幫你買單（回饋與訂單金額等值之福利點數，單筆最高回饋上限1萬點）。

4、OFF COFFEE美式咖啡不限冰熱，100杯特價1000元，等於每杯最低只要10元，分批取貨沒有領取效期。

5、指定日期祭出話題商品限時下殺，分批取貨同品項「第2件半價」，等於每件百元有找，分批取貨沒有領取效期。

▲▼PXGo!全聯線上購優惠。（圖／業者提供）

▲「PXGo!小時達」生鮮雜貨外送服務受到喜愛。（圖／業者提供）

全聯表示，PXGo!自2019年11月上線，結合「全台最大冰箱」概念，強調可提供「分批取貨」服務，不論乾貨、生活用品或冷凍生鮮、現煮咖啡等商品，不僅享有一次購買多件的優惠價，還可以第一時間線上轉贈親朋好友，不僅滿足婆媽們愛囤貨習慣，也可藉由門市管理效期與保存，分批取得鮮度最佳的商品。

超商咖啡優惠

▲全家特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2。（圖／全家提供）

另，為慶祝全台防疫警戒降至2級，4大超商也祭出限時咖啡優惠，7-11推出CITY系列6大飲品優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1只要45元，CITY CAFE大杯美式咖啡24杯711元等。全家隨買跨店取也推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」。

萊爾富於7/27～29推出多款指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水、包裝水等享同品項第2件0元優惠，另加碼於7/26、8/2、8/9於Hi-Life APP內的整買零取推出「大杯咖啡同品項買6送6」活動。OK mart也推出「OK CAFE莊園級大杯美式、拿鐵同品項買2送2」優惠等。

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