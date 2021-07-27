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台灣民意基金會民調／郭台銘豪捐疫苗好感度飆升　7成5民眾喜歡他

▲▼郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

▲郭台銘日前赴總統府商討BNT疫苗進口。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣兩大國際級企業鴻海和台積電，7月中旬達成採購BNT疫苗1千萬劑贈送政府，率先拋出自購疫苗主張的鴻海集團創辦人郭台銘聲勢隨之水漲船高。台灣民意基金會27日公布最新民調顯示，高達7成5民眾表示對郭台銘有好感，該基金會董事長游盈隆直指，相較2019年郭表態選總統時僅3成民眾喜歡，現在郭台銘變得人見人愛，擁有稀有的政治資產。

根據台灣民意基金會7月民調結果顯示，75.3%的台灣民眾對郭台銘有好感，喜歡郭台銘，17.7%的人對他沒感覺，1.9%的人對他有反感、討厭他。從平均度數來看，台灣人對郭台銘的感情溫度是75.16度，這是一個非常熾熱的溫度，顯示台灣社會此刻對郭台銘的感覺燒滾滾、暖烘烘。

若與2019年6月郭台銘表態參選2020總統選戰時的民意調查比較，兩次調查結果大異其趣，台灣人對2019年的郭台銘相當冷淡，平均溫度只有49.27，低於完全無感的50度，更有2成6民眾表示討厭他、3成7無感，3成3喜歡。

民調結果也顯示，對於被問及「COVID-19 BNT疫苗成功買成，該歸功於誰？」6成8民眾認為這次採購成功，主要應歸功於鴻海與台積電這兩家民間大企業，只有4.2%認為主要應歸功於民進黨政府，還有近2成認為主要應歸功於民間企業與政府的攜手合作。

游盈隆表示，顯然在台灣人心目中，2019年的郭台銘和現在已經是完全不一樣的人了，郭在5月下旬率先倡議由民間企業出資洽購BNT疫苗，再轉捐贈給政府，無償供台灣人民使用，儘管過程一波三折，但最後圓滿達成任務，國人有強烈的「久旱逢甘霖」的快感，也有從黑暗中找到光明的喜悅。

游盈隆說，經此一役，郭台銘昔日的霸道、市儈、自私、深藍、親中的「社會不可欲特質」（social undesirable characteristics）已經被暫時拋到九霄雲外，已經脫胎換骨，幾乎人見人愛，不分性別、不分年齡、不分教育程度、不分藍綠白黃紅，這種所有有志於大位的政治人物夢寐以求的稀有政治資產，是金錢買不到的東西，而郭台銘已經穿在身上，世間事真的無奇不有。

▲▼台灣民意基金會公布疫苗最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會調查台灣人對郭台銘的感覺。（圖／台灣民意基金會提供）

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