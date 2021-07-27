警戒降級憂疫情再起！專家「不擔心」　台人2特性：社區大流行機率低

▲不少人認為，台灣仍太早降級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

全國今調降為二級警戒，不過在指揮中心宣布降級之時，外界諸多聲音憂心，一旦鬆綁可能會如同國外的狀況，疫情再次爆發。不過，公衛專家認為，以台灣人面對新冠病毒的態度，「不那麼擔心」，縱使國外有前例，但在國人的防疫觀念、公衛措施仍堅守的情況下，可能會引起小型的特殊群聚感染，但要造成社區流行機會不大。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（27）日接受資深媒體人蔡詩萍訪問時，提到這70天以來台灣的抗疫表現。他指出，這波疫情更顯示了台灣人民對於新冠病毒「堅忍不拔」的抗疫特性，因為全世界很少國家在1個半月就能把Alpha病毒案例減到2位數以下。

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陳秀熙說，現在所留下的威脅就是，國人擔心會不會像國外解封後，病毒又流行再起。他個人「較為樂觀」，新冠疫情凸顯了歐美國家在社會文化、經濟、價值觀等面向的問題，因為他們的防疫觀念與台灣的價值哲學相當不同。

▲公衛專家指出，台灣人在NPI措施持續進行下緩步降級，疫情要出現社區大流行的機率不太大。（圖／記者屠惠剛攝）

陳秀熙舉例，國外在發展疫苗的目的可能是為了脫口罩，但台灣反而是打了疫苗，忘記有疫苗在保護我們，連帶在降級態度上，相較於國外趨於保守，且口罩、社交距離等NPI措施在國內儼然形成了常態，整體而言，東西方文化、公民防疫的態度與歐美展現了不同的狀態。

陳秀熙說，雖然國外疫苗施打率高，但解封的同時也把公衛措施一併放掉，因為他們的觀念認為「科學足以阻擋病毒」，未認知到病毒本身如此頑固。以兩方的例子來比較，也顯見國外經驗「不能完全應用在台灣一年半以來，疫情文化的演化」。

「目前我們要做的是調整防疫的價值觀」，陳秀熙指出，對於疫情的控制跟經濟復甦，這兩者要做滾動式的修正，一方面是人民對於疫情的心態不要過度恐懼，另一方面也可以維持警戒心跟措施，而這段時間又稱為「新冠肺炎心理社會時期」，也就是降級解封的適應期。

陳秀熙說明，我們現在面對的主要是特殊小群聚感染，要引起社區流行的機會也不太大，未來可善用快篩等工具，因此「不太認為餐廳開放很危險」，每個人對危險定義、保守積極的程度不一樣，也會出現拉扯，這同時是中央與地方在做決策會有不同決定的因素。