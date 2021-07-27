奈及利亞DELTA病例激增　中領事館：多位中國公民確診

▲奈及利亞拉各斯州，近期因變種病毒入侵，新冠肺炎案例激增。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

西非國家奈及利亞自兩周前，出現首例新冠肺炎病毒DELTA變異毒株後，當地疫情激增，官方將拉各斯州、河流州等列為紅色預警地區。在此之下，據中國駐地領事館通報，已有「多名中國公民確診，並有重症死亡病例報告」，呼籲做好疫情防控。

這是中國駐奈及利亞的使領館，近期第二度發布警告訊息。據中國駐奈及利亞拉各斯州總領館通報，當前，新冠肺炎病毒DELTA變異毒株在奈及利亞持續傳播，聯邦政府已宣布將拉各斯州、河流州等列為紅色預警地區，其中拉各斯州7月份以來確診病例激增，多名中國公民確診，並有重症死亡病例報告。

上周7月19日，中國駐奈及利亞使館也曾提醒，新冠肺炎病毒DELTA變異毒株在奈及利亞持續傳播，中國公民務必做到「非必要、非緊急、不旅行。」

值得注意的是，除新冠肺炎疫情外，奈及利亞近日還飽受霍亂之苦。據當地媒體報導，6月23日起在聯邦首都區阿布賈發現的霍亂疫情，截至7月22日，已造成60人死亡，疑似霍亂病例近700例。

本月初，奈及利亞曾通報，該國累計新冠肺炎確診病例達168442例，累計死亡2122例，累計治愈164423例。

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