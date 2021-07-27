中國女排首戰輸球！眼尖網友揪「球衣晦氣」　隔天愛迪達衝上熱搜　





▲中國女排身穿愛迪達的衣服出戰。（圖／翻攝自視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

中國女排25日在東京奧運，首場比賽以0:3輸給土耳其。不過，有眼尖的網友發現，中國女排在比賽當天，穿著愛迪達（adidas）的衣服出戰，引發熱議，部分網友失望稱，「不太懂，為什麼穿愛迪達呀，不是因為新疆棉花抵制嘛。」還有人怒稱，「女排沒毛病，有毛病的是愛迪達，晦氣玩意，把好運衝沒了。」

無獨有偶，26日，據天眼查App顯示，愛迪達體育（中國）有限公司因消防設施設置不符合標準，被長沙市天心區消防救援大隊罰款5100元人民幣（約新台幣2.2萬元），這一消息也引起網友熱議，一度衝上新浪熱搜榜一。許多網友質疑，生命通道，才罰5100元麼？

據《中國經濟週刊》報導，處罰事由為周轉倉庫未採用耐火極限不低於3.0h的隔牆與營業部分分隔，開設的門未設置甲級防火門，場內未設置室內消火栓；決定文書號天（消）行罰決字〔2021〕0135號。

▲愛迪達被罰。（圖／翻攝自中國新聞週刊）

大陸網友質疑，罰款太少，「消防很重要，所有企業都應該重視，罰多罰少沒有關係，而是要重視生命」、「新疆棉花事件出來道歉了嗎？」、「 我覺得少，看不起國際大企業呢」、「 生命通道才罰5100元，連消防都做不好，之前抵制新疆棉花，現在捐款連樣子都不做一下，還舔著臉買幹嘛？我們真的應該多看看國貨品牌了。」

此前，愛迪達發布了其2021年第一季財報，財報顯示，於報告期內愛迪達營業收入為52.68億歐元，年增率增長20.2%，此前愛迪達對本季度的營收預期為50億歐元；愛迪達一季的淨利潤為5.02億歐元，在電商上的收入年增率增長43%。





▲網友認為罰太少。（圖／翻攝自微博）

此外，財報顯示，大中華區已經成為愛迪達第二大市場。在大中華區銷售額為14.02億歐元，僅次於歐洲、中東和非洲市場（EMEA）的17.70億歐元，大中華區市場銷售額占總銷售額的26.6%。

從增長幅度來看，大中華區也成為唯一增長幅度達三位數的地區，銷售額年增率增長156%，而歐洲、中東和非洲市場的增長僅有8%，北美市場增幅也只有8%。在細分市場之外，歐洲、中東和非洲市場受長期封鎖的負面影響最大，3月份歐洲的開店率降至50%以下。截至第一季末，愛迪達在全球的開店率為89%。