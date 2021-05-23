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陸天災、痛失優秀院士...女星代言也登熱搜！　網友怒：憑妳也配！

▲▼ 陸女星買廣告被罵蹭熱度 。（圖／翻攝 風聞社區、微博熱搜榜）

▲ 陸女星買廣告被罵蹭熱度 。（圖／翻攝 微博熱搜榜）

記者任以芳／綜合報導

大陸近日不平靜，雲南、青海又先後發生地震，對社會有極大貢獻的學者袁隆平、吳孟超兩位院士相繼過世。就在網民一片哀悼聲中，微博熱搜榜出現一個不合時宜的話題「虞書欣是暴走的蘿莉」，上面還寫「薦」字。結果，該廣告竟然引起網民反彈，最終大陸偶像女星虞書欣道歉收場。

▲▼ 陸女星買廣告被罵蹭熱度 。（圖／翻攝 風聞社區、微博熱搜榜）

▲ 虞書欣和安崎是大陸偶像女團「THE9」的成員。（圖／翻攝 風聞社區）

綜合陸媒報導稱，虞書欣和安崎二人是大陸偶像女團「THE9」的成員，也是經紀公司力捧的新星。近日，公司花大錢在22日買下熱搜榜，其內容是運動品牌@暴走的蘿莉，就是官宣其代言人女團成員虞書欣。因為是花錢買的廣告話題，微博官方也用藍底白字標註了「薦」。

平時在大陸買微博廣告榜很正常，恰巧近日大陸天災不斷，社會氛圍不好。因此，這條買榜廣告成為箭靶，引發眾多網友的不滿。

有網友怒批「這熱搜不覺得尷尬嗎？」、「就這也配和袁老一起上熱搜？」、「全國上下都在難過，誰看你廣告啊。」也有網友表示，不能全怪虞書欣本人，微博官方也有責任。

引發網絡批評後，「虞書欣是暴走的蘿莉」的話題的主持人也解釋，「這條熱搜早在兩週前就已確認，未能預料到兩位國士突然逝世，無意佔用社會資源。」已第一時間聯繫微博車熱搜，但微博流程需要一段時間，請網友們稍安勿躁。

▲▼ 陸女星買廣告被罵蹭熱度 。（圖／翻攝 風聞社區、微博熱搜榜）

▲ 虞書欣和安崎被指控不只第一次蹭熱度買榜。（圖／翻攝 風聞社區）

結果，有網友舉證，這不是虞書欣上第一條熱搜。之前，話題「虞書欣安崎不知道THE9發新歌」也曾登上熱搜，夾在學者袁隆平院士逝世和青海地震相關話題之間。讓外界觀感已經很不好，沒想到這次又買廣告，

事後，大陸偶像女星虞書欣和安崎二人的粉絲後援會也發布聲明，態度一致地譴責惡意炒作，消費藝人的行為。聲明文末，兩家粉絲後援會均對袁隆平院士的逝世表示悲痛。原本買來的第五名熱搜榜也更換成官媒《央視》的「新聞聯播」。

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