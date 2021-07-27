桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！網見對比圖笑翻





▲桌球混雙頒獎。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《4個字形容桌球混雙頒獎 鄉民見「表情反差」狂嘴：下次再銀》，頒獎時，奪金的日本隊和奪銅的中華隊都開心拿著獎牌和花束合影，唯獨拿下銀牌的中國隊似乎沒有喜悅之情，就連站的距離都隔超遠，就有網友表示，「中國隊真冷漠」，並貼出射箭頒獎典禮台日韓歡喜合照的照片，形成強烈對比。

有網友在PTT發文，桌球混雙頒獎典禮上，奪得銀牌的中國隊不僅一臉嚴肅，站的位置還跟日本隊、台灣隊隔超遠，彷彿是兩個世界，「中國隊閃那麼遠幹麻，跟台灣、日本中間隔了次元壁喔」，此外，中華隊與日本隊都將花束高舉，並秀出獎牌，中國隊卻雙手握住花束擺在肚子前，且巧妙遮住銀牌。

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原PO提及，反觀射箭男團的頒獎典禮，韓國選手吳真赫（Oh Jinhyek）邀「金銀銅」3隊自拍，「頒獎台上拍照都站緊緊，後來還開心玩自拍，一片和樂」，台、日、韓友好的畫面，讓人看了好感動，兩者形成強烈對比。

▲韓國射箭男團選手吳真赫邀金銀銅3隊一起自拍 。（圖／路透）

貼文一出後，網友們笑說，「在想要怎麼游回去」、「想到回去多慘換成我也沒心情」、「保持安全社交距離」、「以人類習性，會有潛意識站在友好的一邊」、「而且中國還用花擋住獎牌」。但也有人指出，是中國隊站得比較遠，不是日本隊刻意靠近中華隊，「日本選手明明就站中間」、「看也知道日本是對齊站台，是中國遠離日本」。

據了解，日本桌球混雙組合伊藤美誠與水谷隼，在26日金牌戰扛住落後2盤的劣勢，上演神奇大逆轉，扳倒桌球世界的巨人中國隊。中華隊則派出19歲的桌球小將林昀儒，搭擋學姊鄭怡靜，成功拿下東奧混雙銅牌，不僅終結中華隊21年的桌球獎牌荒，更讓自己加入「跆拳道甜心」羅嘉翎之列，成為本屆中華隊最年輕的奪牌者。