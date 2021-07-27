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場邊有歐巴！羅嘉翎「韓籍教練」帥到吸粉　親哥現身爆：目前未婚

▲▼ 東奧跆拳道銅牌羅嘉翎 。（圖／體育署）

▲東奧跆拳道銅牌羅嘉翎 。（圖／體育署）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運賽事上，年僅19歲的跆拳道選手羅嘉翎25日在女子57公斤級銅牌戰中，以10比6擊敗非洲尼日選手，拿下台灣的第二面獎牌。網路上除了各類恭喜、狂賀的文章，也有不少人被羅嘉翎甜美外型擄獲，IG粉絲大翻倍。沒想到，羅嘉翎的韓籍教練也跟著漲人氣，藏不住的帥氣外型，讓網友們紛紛跪求個人資料。

一位男網友在《Dcard》發文「羅嘉翎的韓籍教練」，說他看比賽的時候，發現羅嘉翎旁邊的教練有換，「查了一下他叫李泰相～～但是網路上都找不太到他的資料，也沒照片，有網友可以幫幫忙ㄇ哈哈哈！」會這樣問，是因為感覺教練也是個帥哥。

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貼文一出，也有不少女網友秒留言，「原來是韓國人！難怪覺得他長超韓」、「我也有發現他哈哈哈！感覺很帥」、「第一局比賽就發現了，已成小迷妹」、「原來……我就想說台灣教練戴這種眼鏡有點意外，結果不是台灣人」、「我真的也一直注意到他哈哈哈」、「我看電視直播的時候還跟我爸說，那個教練感覺很帥，原來是韓國歐巴。」

►看照片請點我

貼文則意外釣出羅嘉翎親哥羅堉誠，小小解惑大家的好奇心，「回應一下，那名教練叫做：李泰相，是不是帥哥大家可以查一下」，誇讚他非常認真，對於戰術的指導也很有想法，「不過講中文的口音真的很重，聽不懂是正常的，聽得懂代表你耳朵好（我是常常蛤就是了。」

至於，為何李泰相不是指導韓國選手，「原因是因為他是台灣國家隊聘請過來的韓籍教練，任期到這屆奧運結束，有沒有續聘還不了解。」最後則是諸多女網友們都關心的「感情問題」，羅堉誠也爆料「目前未婚，我記得30左右。」

▲▼ 東奧跆拳道，羅嘉翎 。（圖／路透）

▲羅嘉翎表示，這次在韓籍教練李泰相指導下，得分能力大增。（圖／路透）

本站25日報導《10秒絕殺踢頭！羅嘉翎得分能力大增關鍵是韓籍教練》，在女子57公斤級銅牌戰踢落非洲尼日選手班耶索夫（Tekiath Ben Yessouf）一戰，第三回合10秒絕殺踢頭是穩勝最大關鍵，羅嘉翎指出，這次在韓籍教練李泰相指導下，得分能力大增。

羅嘉翎表示，自己的踢法有些改變，過往是以防守為主，但這次奧運因隊職員名額有限，改由韓籍教練李泰相臨場，自己在教練身上學到很多，加強比賽進攻能力，「劉聰達教練因為教練名額關係，無法陪我指導，所以換成李泰相教練，他的帶法偏向主動攻擊，增進我的得分能力，不然我之前比賽，分數都不會太多。」

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