限額1600人！兒童新樂園今下午開放「網路預約」　8月1日採有條件開放

▲兒童新樂園於27日下午2時開放網路預約。（圖／記者林振民攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自7月27日防疫警戒降為二級。配合北市府防疫逐步開放政策，自8月1日起，台北市兒童新樂園採入園預約「有條件開放」，並且於27日下午2時開放網路預約，初期每日限額人數1600人，且配合實聯制、量測體溫及全程佩戴口罩，並保持社交距離，不過室內空間、親水設施及沙坑遊戲場，仍配合防疫暫不開放。

台北捷運公司表示，依中央流行疫情指揮中心及北市府指示，自27日起，台北市兒童新樂園入園實施網路預約制，並於下午2時開放預約，8月1日遊客入園時須有預約憑證，且配合實聯制、量測體溫及全程佩戴口罩。遊客依行程安排於7日內，可透過兒童新樂園網站來預約入園，每日限額1600人，完成預約後，透過電子郵件取得預約憑證，入園時本人應持當日有效預約憑證與同行者同時入園，使用後失效。

北捷提及，初期每日入園限額1600人，採單一進出口（園區大門1樓第1出入口），每日營運時間自上午9時至下午5時，下午4時起禁止入園。入園及遊樂設施採用悠遊卡等多元支付的付費方式，避免直接接觸風險；同時室內兒童劇場、展覽場、遊戲場（含投幣式機台及寶貝叢林歷險館）等室內空間、親水設施（小小水樂園）及沙坑遊戲場仍不開放。

北捷指出，園區內開放遊樂設施搭乘，需於入園後於園內門口或設施旁採QR Code掃描預約當日搭乘項目及場次，完成預約後，透過電子郵件取得預約憑證，本人持當日有效預約憑證與同行者於預約場次時間開始前10分鐘內報到。另為響應8月1日原住民族日，原住民朋友當日持身分證明文件，可獲得免費入園，不過園內遊樂設施正常收費。

北捷提醒，園區不開放飲食，美食街區不供餐，生理必須的飲水、用藥，須於飲用完畢後立即戴上口罩；入園、各遊樂設施及停車場，得個別進行實聯制登錄，並於出入口提供消毒酒精，提供遊客及工作人員隨時消毒手部。疫情期間，各項防疫措施均依中央流行疫情指揮中心及北市府發布相關規定，並隨疫情狀況調整滾動式修正。