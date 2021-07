東奧鐵人奪金卻淪為「內褲超人」　評論員傻眼：服裝設計師該換了

▲布魯門菲特的泳褲差點奪走他的金牌光環。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合報導

挪威選手布魯門菲特(Kristian Blummenfelt)26日締造紀錄,為挪威奪下第一面奧運鐵人三項金牌,游泳、自由車和長跑三個項目完成共耗時1小時45分04秒。然而光榮的一刻卻因浸濕而透明的運動衣惹議,只見他深色三角泳褲大露,像是內褲外穿,結果惹怒挪威網友說像「內褲超人」,評論員也傻眼說出該開除他的服裝設計師了吧。

O 3° dia de #Tokyo2020 começa com vitória da #NOR no #Triathlon masculino comKristian Blummenfelt!



A medalha de foi para Alex Yee #GBR e o para Hayden Wilde #NZL.

Manoel Messias #BRA começou mal, mas fez boa corrida de recuperação e chegou em 28°.#ToquioNoBandsports pic.twitter.com/ypCEPLE2Jj

— Márcio Melo (@marciohmmelo) July 25, 2021



布魯門菲特今年27歲,這次爆冷奪金的關鍵點在40公里的自由車賽後出現,他變成領先集團的成員,一直到最後長跑項目仍保持領先,終點前1公里加速衝刺後,以1小時45分04秒成績率先壓線,為挪威贏回史上第一面奧運鐵人三項金牌。

不過布魯門菲特的內褲實在太過搶眼,甚至在網路上引起一片謾罵。原來他的白色連身選手服在游泳項目過後,簡直比薄紗還要透明,底下的肉色看得一清二楚,重點是深色三角泳褲就大喇喇地外露,顏色對比下看起來像從外面套上內褲,讓網友氣得為布魯門菲特抱不平。

▲布魯門菲特顯露著泳褲,抓著東奧2020終點線標示勝利嘶吼,被說像是內褲超人。(圖/達志影像/美聯社)

「這個設計師該被解雇了」、「我轉錯台了嗎,現在是在播內褲超人?」體育評論員則表示這樣的服裝設計太匪夷所思,讓人驚訝。不過也有許多網友笑看這件插曲,「這下超級英雄服裝針的奏效了。」

這次東奧鐵人三項開場也出現離譜錯誤,當地上午6時30分左右,56名選手站在起點等待指示準備展開1500公尺的游泳賽程,沒想到隨著比賽現場開始的指示聲響起,約有三分之二的人跳入水中,其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。