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約翰紅茶工讀生「父親是AIT油漆工」　打過2劑BNT也中鏢！急匡列12同事

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會（AIT）內湖新館。（圖／資料照）

【19：38更新　北市擴大匡列AIT人員，從8人增加至12人】

記者袁茵／台北報導

手搖飲料中知名的「約翰紅茶公司」26日凌晨公告，內湖門市一名工讀生於24日出現味覺喪失的症狀，快篩後陽性，於25日就醫PCR檢測也是陽性。據了解，台北市政府疫調過程中發現，該工讀生的爸爸為一名美國在台協會（AIT）油漆工，已經有打過2劑BNT疫苗仍確診，目前已匡列12名AIT相關人員。

「約翰紅茶公司」臉書粉絲專頁於26日凌晨公告，內湖門市有一名工讀生於7月24日出現味覺喪失症狀，為了進一步確認情況，該同仁立刻於當天自主進行快篩檢測，得到陽性的結果後，7月25日立刻就醫進行PCR檢測，同樣得到陽性確診結果。

約翰紅茶公司指出，為配合政府疫調程序，自7月26日起，約翰紅茶內湖門市立刻停止營業，同時也對17名有接觸史的同事進行快篩，目前全都是陰性，並於26日進一步為全體同仁進行快篩檢測，若檢測結果有出現任何疑似陽性反應，會立即停止該門市營運，同時完全配合政府後續的所有疫調程序。

針對約翰紅茶內湖店有一名工讀生確診，據了解，台北市政府進行疫調時發現，該確診工讀生的父親為一名美國在台協會（AIT）油漆工，具有本國籍，已經打過2劑BNT疫苗仍確診。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，總共匡列者為14人，包括油漆工的妻子、女兒、女婿、外孫與外孫女和妻子姊姊共6人，以及AIT保養組員工12人，並聯繫AIT保養組長、護理師進行清消作業。

陳智菡表示，約翰紅茶工讀生是被朋友（案15655）傳染，由於朋友確診，因此約翰紅茶工讀生與父親AIT油漆工一同去採檢並確診。

美國在台協會發言人鄧艾德指出，知悉與美國在台協會員工有關的新冠肺炎相關報導，但礙於隱私，無法透漏更多訊息，「與台灣流行疫情指揮中心協調之後，美國在台協會正執行所有適當措施，協助控制疫情。美國在台協會將消毒可能受影響的區域。我們目前無法提供更多細節。」

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