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徐榛蔚哽咽落淚！努力防疫卻遭調查　籲中央勿以放大鏡檢視花蓮

▲花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會上哽咽落淚呼籲中央勿以放大鏡檢視花蓮。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會上哽咽落淚，呼籲中央勿以放大鏡檢視花蓮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日下午召開例行性防疫記者會，縣長徐榛蔚針對警戒降二級解封政策、疫苗混打與第5、7類人員接種與花蓮縣接種狀況進行說明，徐榛蔚更呼籲中央勿以放大鏡檢視花蓮，花蓮縣防疫第一線人員兢兢業業守護鄉親生命健康，且迫切疾呼中央盡速配發足量疫苗，供地方政府接種，提高覆蓋率與人民保護力。

徐榛蔚針對目前花蓮縣接種狀況表示，花蓮縣人數約有323,，101人，目前接種人數共計93110人，花蓮縣疫苗接種率為28.8%，全國覆蓋率為27.0%，均高於全國覆蓋率，中央目前也正研議是否能混打，若開放混打，中央會進一步公告，地方也會與中央同步，目前仍未開放混打。

衛生局長朱家祥也對目前疫苗接種狀況與清零專案進行說明，目前花蓮現正進行第三輪接種，預計接種至7月29日，花蓮縣截至26日共接種4937人，共有39.4%完成AZ接種；疫苗清零專案亦針對第1、2、3類、孕婦、有出國急迫性需提前接種第二劑者、第6、8類65歲（含）以上非原住民、55歲（含）以上原住民需接種第一劑者，請鄉親以電話專線預約，以至疫苗用罄為止，他也說，接種第二劑之間隔間隔時間可以拉長，但不可縮短，提醒鄉親接種AZ或Moderna亦需間隔10至12週，方得預約第二劑接種。

徐榛蔚也於記者會上對於中央疫苗分配與接種之問題不禁哽咽，花蓮縣各社團因應中央造冊欲接種之對象，花蓮縣接種率皆高於全國，且覆蓋率亦是，卻於日前收到法務部調查局行文給花蓮縣政府，徐榛蔚眼眶泛紅，潸然淚下説道，現在地方政府辛苦抗疫，法務部調查局竟然還要求縣府提供接種名冊，只因名單沒有跟中央同步，就被用放大鏡檢視。她因為不捨公務員要面對檢調單位的調查，而難過得流下眼淚。她表示，如果台灣早就準備好充足的疫苗，今天所有的事情都不會發生了。她一方面體恤第一線公務人員防疫之辛勞，另一方面，亦為花蓮縣全民盡心抗疫卻被中央放大檢視，表達不公。

最後，徐榛蔚感謝所有鄉親的支持，她也感謝每個花蓮縣鄉親與醫療單位第一線人員不眠不休，攜手抗疫！她說，無論是颱風、地震等災害侵襲，減災整備應變等，復原都有一定的期限，但唯有傳染病的影響無遠弗屆，從全國到全球產業鏈都受到嚴重打擊，更甚是國人的生命安全，她也望中央看見地方的努力，共同攜手抗疫。

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