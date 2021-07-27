徐榛蔚哽咽落淚！努力防疫卻遭調查　籲中央勿以放大鏡檢視花蓮

▲花蓮縣長徐榛蔚在防疫記者會上哽咽落淚，呼籲中央勿以放大鏡檢視花蓮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府26日下午召開例行性防疫記者會，縣長徐榛蔚針對警戒降二級解封政策、疫苗混打與第5、7類人員接種與花蓮縣接種狀況進行說明，徐榛蔚更呼籲中央勿以放大鏡檢視花蓮，花蓮縣防疫第一線人員兢兢業業守護鄉親生命健康，且迫切疾呼中央盡速配發足量疫苗，供地方政府接種，提高覆蓋率與人民保護力。

徐榛蔚針對目前花蓮縣接種狀況表示，花蓮縣人數約有323,，101人，目前接種人數共計93110人，花蓮縣疫苗接種率為28.8%，全國覆蓋率為27.0%，均高於全國覆蓋率，中央目前也正研議是否能混打，若開放混打，中央會進一步公告，地方也會與中央同步，目前仍未開放混打。

衛生局長朱家祥也對目前疫苗接種狀況與清零專案進行說明，目前花蓮現正進行第三輪接種，預計接種至7月29日，花蓮縣截至26日共接種4937人，共有39.4%完成AZ接種；疫苗清零專案亦針對第1、2、3類、孕婦、有出國急迫性需提前接種第二劑者、第6、8類65歲（含）以上非原住民、55歲（含）以上原住民需接種第一劑者，請鄉親以電話專線預約，以至疫苗用罄為止，他也說，接種第二劑之間隔間隔時間可以拉長，但不可縮短，提醒鄉親接種AZ或Moderna亦需間隔10至12週，方得預約第二劑接種。

徐榛蔚也於記者會上對於中央疫苗分配與接種之問題不禁哽咽，花蓮縣各社團因應中央造冊欲接種之對象，花蓮縣接種率皆高於全國，且覆蓋率亦是，卻於日前收到法務部調查局行文給花蓮縣政府，徐榛蔚眼眶泛紅，潸然淚下説道，現在地方政府辛苦抗疫，法務部調查局竟然還要求縣府提供接種名冊，只因名單沒有跟中央同步，就被用放大鏡檢視。她因為不捨公務員要面對檢調單位的調查，而難過得流下眼淚。她表示，如果台灣早就準備好充足的疫苗，今天所有的事情都不會發生了。她一方面體恤第一線公務人員防疫之辛勞，另一方面，亦為花蓮縣全民盡心抗疫卻被中央放大檢視，表達不公。

最後，徐榛蔚感謝所有鄉親的支持，她也感謝每個花蓮縣鄉親與醫療單位第一線人員不眠不休，攜手抗疫！她說，無論是颱風、地震等災害侵襲，減災整備應變等，復原都有一定的期限，但唯有傳染病的影響無遠弗屆，從全國到全球產業鏈都受到嚴重打擊，更甚是國人的生命安全，她也望中央看見地方的努力，共同攜手抗疫。

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