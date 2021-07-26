南韓曝：莫德納多次通報「疫苗生產出問題」　交貨時程恐延後

▲ 南韓截至26日約32.9%人口至少施打一劑疫苗 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓26日起為304萬名55至59歲族群進行新冠疫苗接種，原預計全面施打莫德納疫苗，卻在19日宣布改為施打莫德納或輝瑞。南韓防疫當局透露，美國莫德納公司近來多次通報出現生產問題，交付日期恐怕因此延後。

南韓中央事故收拾本部疫苗引進支援組組長朴真永26日在例行記者會中針對7、8月疫苗引進時程說明，為確保疫苗穩定供應，持續與藥廠進行協商，近來卻收到莫德納公司疫苗生產出現問題的通報，目前正確認是否屬實，也不定期會議討論對策。

當被問及莫德納公司面臨的問題，朴真永表示，目前正透過多方管道了解具體狀況，將盡快與藥廠協商後在可允許範圍內公開相關資訊。南韓國內莫德納疫苗供給時程可能有所調整，但政府正盡最大努力確保能如期供應。

南韓共採購4000萬劑莫德納疫苗，原預計今年第3季交付完成，但目前僅到貨108萬劑。這也是南韓莫德納疫苗接種計畫第二次延期，此前預計於7月第3周提供的一批疫苗因品質或配送問題，延後至第4周配發。

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