中山恐攻片《玩命關頭》男星也轉發　網：在美國早被射成蜂窩

▲張文犯案後徒步轉往人潮眾多的中山商圈，持續進行隨機殺人。（圖／記者陳以昇攝）



記者張方瑀／綜合報導

台北市19日發生震驚社會的隨機砍人案，27歲男子張文先是在捷運台北車站內施放疑似帶有毒性的煙霧彈，隨後持刀攻擊一名57歲男子，導致對方傷重不治。張文犯案後徒步轉往人潮眾多的中山商圈，持續進行隨機殺人，造成多名民眾死傷，畫面曝光後在網路上迅速流傳，引發國內外高度關注。

相關影片在社群平台瘋傳，就連曾演出《玩命關頭》的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在Instagram轉發，引來大量國外網友留言討論。許多外國網友對畫面內容感到不可置信，直言「完全不敢相信這種事情會發生在台灣」。

▲曾演出《玩命關頭》的好萊塢男星泰瑞斯（右）。（圖／達志影像）



從留言內容可見，不少人對現場民眾的反應感到震驚，有人直呼「大家就那樣站在原地，等著看接下來會發生什麼事」，也有人質疑「所以他們真的就站在那裡，看著他走過來，準備成為受害者嗎？」甚至感嘆現場「完全沒有危機意識，大家就站著等著自己的末日」。

也有網友注意到，案發當下街道上仍有不少車輛，忍不住留言表示「這麼多車，居然沒有人想到直接把這個惡魔撞倒」，並為死傷者祈福，「願逝去的靈魂安息」。

另有部分網友認為，台灣社會相對少見此類暴力事件，可能讓民眾缺乏警覺心，「這不是他們國家常發生的事，所以大家沒有時刻保持警戒；如果是在其他早就習慣這種行為的地方，反應一定會快很多」。還有人以美國情境對比直言，「這裡要是美國，他早就被射成蜂窩了」。