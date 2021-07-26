柯文哲：北市確診者44.7%無症狀　「得花很多力氣撲滅」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布，新增10例本土確診，其中以台北市4例為最多，並無新增死亡個案。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，北市有44.7％確診者為無症狀者，使北市要花很大的力氣撲滅病毒。

台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲表示，分析北市5、6、7月共3個月的案例，從5月2日至今共有4753例確診，年齡分佈很清楚，最多的是60歲至69歲者，比例高達22％，其次為50歲至59歲為21％，而70歲以上長者則是16％，顯見50歲以上民眾感染比率高達六成，可見「新冠肺炎這個病就是專門攻擊老人。」

致死率部分，柯文哲提及，70歲以上長者染疫死亡率達22.35％，60歲至69歲民眾死亡率也達到7.37％，算是相當高，以北市逾4000例確診來看，50歲以下死亡率佔3.7％、60歲以下為13％，不過60歲以上死亡率佔87％，因此鼓勵長者要打疫苗，有疫苗可打就趕快打，他不認為莫德納會比AZ好，「有得打就趕快打。」

柯文哲說，從北市3個月的疫情來看，50歲以上確診者一開始達到7成，隨著時間推移後佔比逐漸減少，現在只剩下3成左右，分析原因共有2個，一是因為疫苗從年紀大的長者往下接種，可能疫苗產生的部分保護例，二是三級警戒剛開始時大家都乖乖待在家，但慢慢放鬆後，長者仍比較不出門，「年輕人受不了跑出去」，因此出現廣義家戶感染，使百分比上升。

另外，柯文哲分析，北市確診案例中，有高達44.7％確診者為無症狀，因為一般人沒有症狀就不會去醫院，但仍會傳染給家人，特別是年輕人部分，所以很多都是透過PCR撈出來的，導致北市要花很多力氣撲滅新冠疫情。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）