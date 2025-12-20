人妻「聯手小王」想殺死丈夫！偽造遺書冷血計畫曝　遭判19年

▲英國一名46歲女子聯手小王企圖謀殺親夫。（圖／翻攝自警方，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名46歲女子聯手小王企圖謀殺親夫，甚至偽造自殺現場，但計畫敗露，如今遭判處19年有期徒刑。法官表示，這對男女毫無悔意，只關心要怎麼樣才不會被抓。

天空新聞報導，46歲女子米雪兒（Michelle Mills）與情夫貝瑞（Geraint Berry）秘密交往3個月，兩人討論要如何殺掉她的丈夫克里斯多福（Christopher Mills），方法包括用安眠藥殺人、趁熟睡動手使他窒息亡、用防凍劑毒害等，貝瑞甚至還研究要如何讓克里斯多福啟動車子時發生爆炸。

就在去年9月20日，警方接獲報案稱，有蒙面持槍歹徒闖入住處，這兩人就是貝瑞與同夥湯瑪斯（Steven Thomas），克里斯多福遭到毒打，但成功反抗擊退2人。當時米雪兒打電話報警，稱丈夫頭部受傷，且不認識闖入的武裝入侵者。

警方在現場逮捕貝瑞和湯瑪斯時，搜出防毒面具及一份偽造的自殺遺書，也很快查明真相，也就是米雪兒與案情有關。調查人員指出，米雪兒與貝瑞討論過使用煤氣殺害克里斯多福，同時讓現場弄得像是輕生，至於防毒面具則是貝瑞和湯瑪斯為了保護自己才攜帶，「顯見的是，這些東西並非用來恐嚇克里斯多福，而是為了偽造自殺現場」。

在此之際，克里斯多福完全不知道和他結婚10年的妻子想要他的命，他一直以為兩人的婚姻幸福美滿。

針對此案，法官尼克林（Nicklin KC）表示，米雪兒慫恿貝瑞想辦法除掉丈夫，兩人毫無悔意，只在意不要被抓到。最終，米雪兒與貝瑞雙雙被判處19年有期徒刑，共犯湯瑪斯則是被判刑12個月。