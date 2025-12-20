　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲黑衣男子張文行凶前曾整理隨身物品。（圖／記者陳以昇攝）

記者董美琪／綜合報導

男子張文19日接連在捷運台北車站地下通道及中山站周邊投擲煙霧彈，並闖入百貨公司持刀攻擊民眾，最終自高處墜落送醫不治。事件震撼社會，也引發國際媒體高度關注，多家外媒陸續跟進報導，並刊出案發現場影像。

除路透社、美聯社、法新社等國際通訊社外，日本、英國、德國、美國、新加坡、印度、以色列等多國媒體，也迅速針對這起捷運隨機攻擊事件進行報導，使案件登上國際新聞版面。

英國《太陽報》首頁突發　以「車站驚魂」形容事件

英國《太陽報》（The Sun）在網站首頁以突發新聞方式呈現這起事件，並以「車站驚魂」（Train Terror）為標題。報導指出，現場畫面顯示嫌犯自背包中取出大型刀械，疑似同時施放煙霧裝置，隨後對周遭路人發動攻擊，最後墜樓身亡。該媒體亦上傳一段標註為「主要車站投擲煙霧彈並持刀攻擊致多人受傷，嫌犯後續墜樓不治」的影片。

外媒描述北車現場　濃煙瀰漫乘客驚慌逃離

《太陽報》報導內容提到，首起攻擊發生於台北車站出口附近，一名身分尚未確認的男子突然朝人群丟擲多枚煙霧彈，現場傳出多次聲響，橘白色濃煙迅速擴散，站區瀰漫刺鼻氣味，旅客紛紛掩住口鼻尖叫，大量人潮驚慌奔逃。

報導並描述，目擊者拍攝的影像顯示，一名身穿黑衣的男子曾在斑馬線上蹲下整理隨身物品，隨後展開令人震驚的攻擊行為。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝)

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝)

歐亞多家媒體轉載　交通尖峰時段引發恐慌

英國《每日星報》（Daily Star）指出，這起連環攻擊發生在台北市中心晚間交通尖峰時段，導致主要交通樞紐及周邊地區陷入恐慌。英國《快報》（Express）亦對事件進行報導。

日本《產經新聞》、印度《鑄幣報》（Mint）及德國之聲（DW）等媒體，則引述中央通訊社等台灣媒體內容說明案件經過。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）與亞洲新聞台（CNA）報導指出，台灣總統賴清德透過臉書呼籲民眾，若身處車站或人潮密集地點，務必保持冷靜，並依循現場安全人員引導疏散，如發現可疑人事物，應立即通報警方或站務人員。

▼嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

普丁：烏克蘭拒絕和平解決衝突　俄軍全線推進將奪更多勝利

26歲台男在新加坡被逮！　持「喪屍煙彈」撤銷工作證遣返

市場驚見「瓶裝人體內臟」！　大阪清潔員嚇壞報警

沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠變身銀白大地　雪花飄飄在地人嗨翻

澳洲16死槍擊「奪槍英雄」善款破5千萬！　救猶太人挨轟叛徒

梅蘭妮亞「私密20天」拍成電影！12億天價成交　串流平台搶破頭

日本「永住權」條件更難了！擬加設日文門檻　最快2027年上路

經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

開票99.8%陷僵局！美警告「嚴重後果」施壓　宏都拉斯重啟計票

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

嫌犯送醫

北車M8煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光

台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

普丁：烏克蘭拒絕和平解決衝突　俄軍全線推進將奪更多勝利

26歲台男在新加坡被逮！　持「喪屍煙彈」撤銷工作證遣返

市場驚見「瓶裝人體內臟」！　大阪清潔員嚇壞報警

沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠變身銀白大地　雪花飄飄在地人嗨翻

澳洲16死槍擊「奪槍英雄」善款破5千萬！　救猶太人挨轟叛徒

梅蘭妮亞「私密20天」拍成電影！12億天價成交　串流平台搶破頭

日本「永住權」條件更難了！擬加設日文門檻　最快2027年上路

經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

開票99.8%陷僵局！美警告「嚴重後果」施壓　宏都拉斯重啟計票

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所　刑警持搜索票等候

張文恐攻釀4死！誠品南西店宣布20日休館一天

日本元氣村再訪台南　攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

快訊／兒犯下4死9傷恐怖攻擊！張文父母低調離開派出所

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

笑瘋！OneRepublic高雄穿「宮廟背心」秒變主委　霸氣喊：I don’t give a s*t

瑪莎拉蒂「Grecale休旅全面升級6缸動力」！入門2.0升正式告別

張文中山站「第一刀往他砍」！騎士脖滲血染紅白衣　騎一段倒地亡

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場

國際熱門新聞

台北隨機砍人國際震驚　各國報導一次看

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

即／川普：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

大阪市場驚見「瓶裝人體內臟」！

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

普丁：烏拒絕和平解決衝突　俄將奪更多勝利

沙烏地阿拉伯下雪了　沙漠變銀白大地

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

台男持「喪屍煙彈」　在新加坡被逮遣返

衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」

奪槍救人！澳16死槍擊英雄「善款破5千萬」

梅蘭妮亞私密20天拍電影　12億天價成交

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

更多熱門

相關新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

台北市19日傍晚發生震驚社會的恐怖攻擊事件，北車與中山站連續傳出隨機砍人與煙霧彈攻擊，造成4死、8傷的重大傷亡，其中一名騎士在中山站附近紅燈停等時，遭嫌犯遭27歲嫌犯張文持長刀隨機捅擊，外套瞬間被血染紅，雖然受重傷仍努力騎走現場，送醫後仍因喉嚨撕裂傷不治身亡，而張文則在行兇後從百貨公司5樓墜落，送醫後宣告不治。

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議

遇到煙霧彈該怎麼自保？醫師給出建議

關鍵字：

恐怖攻擊張文隨機殺人隨機砍人北捷砍人北捷隨機砍人煙霧彈

讀者迴響

熱門新聞

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

張文行兇前折返回租屋處縱火　畫面曝光

即／張文父母離開派出所　全程不發一語

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

恐攻嫌一路殺上樓！麥當勞急拉鐵門近10人躲櫃台

張文空軍退伍　疑私自練刀彈犯案

快訊／隨機殺人第4死！中山站遭砍37歲男送新光不治

北車、中山「最新傷亡名單曝光」4死5傷

北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」

北捷恐攻案又增1死！37歲男搶救不治

目擊者淚：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」

更多

最夯影音

更多
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)
中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

中山站恐攻事件

中山站恐攻事件

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面