台北隨機砍人案震驚國際！　各國媒體報導一次看

▲黑衣男子張文行凶前曾整理隨身物品。（圖／記者陳以昇攝）



記者董美琪／綜合報導

男子張文19日接連在捷運台北車站地下通道及中山站周邊投擲煙霧彈，並闖入百貨公司持刀攻擊民眾，最終自高處墜落送醫不治。事件震撼社會，也引發國際媒體高度關注，多家外媒陸續跟進報導，並刊出案發現場影像。

除路透社、美聯社、法新社等國際通訊社外，日本、英國、德國、美國、新加坡、印度、以色列等多國媒體，也迅速針對這起捷運隨機攻擊事件進行報導，使案件登上國際新聞版面。

英國《太陽報》首頁突發 以「車站驚魂」形容事件

英國《太陽報》（The Sun）在網站首頁以突發新聞方式呈現這起事件，並以「車站驚魂」（Train Terror）為標題。報導指出，現場畫面顯示嫌犯自背包中取出大型刀械，疑似同時施放煙霧裝置，隨後對周遭路人發動攻擊，最後墜樓身亡。該媒體亦上傳一段標註為「主要車站投擲煙霧彈並持刀攻擊致多人受傷，嫌犯後續墜樓不治」的影片。

外媒描述北車現場 濃煙瀰漫乘客驚慌逃離

《太陽報》報導內容提到，首起攻擊發生於台北車站出口附近，一名身分尚未確認的男子突然朝人群丟擲多枚煙霧彈，現場傳出多次聲響，橘白色濃煙迅速擴散，站區瀰漫刺鼻氣味，旅客紛紛掩住口鼻尖叫，大量人潮驚慌奔逃。

報導並描述，目擊者拍攝的影像顯示，一名身穿黑衣的男子曾在斑馬線上蹲下整理隨身物品，隨後展開令人震驚的攻擊行為。

▲捷運中山站發生隨機砍人，男子丟煙霧彈持長刀砍人。（圖／記者陳以昇攝)



歐亞多家媒體轉載 交通尖峰時段引發恐慌

英國《每日星報》（Daily Star）指出，這起連環攻擊發生在台北市中心晚間交通尖峰時段，導致主要交通樞紐及周邊地區陷入恐慌。英國《快報》（Express）亦對事件進行報導。

日本《產經新聞》、印度《鑄幣報》（Mint）及德國之聲（DW）等媒體，則引述中央通訊社等台灣媒體內容說明案件經過。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）與亞洲新聞台（CNA）報導指出，台灣總統賴清德透過臉書呼籲民眾，若身處車站或人潮密集地點，務必保持冷靜，並依循現場安全人員引導疏散，如發現可疑人事物，應立即通報警方或站務人員。

▼嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)

