百貨首例！SOGO員工打疫苗「爽領1500元」　估計千人受惠

▲SOGO百貨宣布自營員工打疫苗，可獲1500元自家禮券獎勵金。（圖／記者林裕豐攝）

記者蔡惠如／綜合報導

727解封在即，百貨服務業也急於換回民眾購物信心，SOGO百貨宣布，自營員工若打完疫苗，將發放自家共1,500元獎勵金，鼓勵員工儘早去施打，創下業界首例，估計有1400名員工受惠，而其他百貨如新光三越，也出錢為2萬名員工櫃姐保疫苗險，宏匯廣場、微風廣場與華泰名品城，之前也宣布將放員工疫苗假。

疫情警戒降級，百貨賣場也見人流回籠，SOGO表示上週末對比疫情最嚴峻的6月同期，人流明顯有倍數成長。為了迎接即將回歸的購物需求；SOGO百貨內外雙管齊下釋放利多，對內祭出「員工打疫苗送1500元禮券」。

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SOGO員工在施打完Covid-19疫苗第一劑後，憑疫苗接種證明（黃卡）即發給遠東SOGO電子商品券1,000元；施打完第二劑再發給遠東SOGO電子商品券500元，鼓勵SOGO員工儘快施打疫苗，對外則是祭出金額超過振興券2倍的SOGO購物樂FUN券回饋消費者，不但要吸引外客，也叫自家員工在公司「促進消費」。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示，雖然降級但防疫不能輕忽，施打疫苗不僅是個人安全，更是全民防疫的重要措施，截至目前為止，全台SOGO自營員工疫苗施打率已達15％，如加上已預約等候接種通知者總計超過8成。積極喊話挽回民眾購物信心。

另看準二級解封後將持續增加的逛街人潮，SOGO即起至8／8「樂活爸爸」促銷檔期，祭出「樂FUN券」回饋，下載SOGO app立即獲得6400元購物折價券，可在指定業種的一定比例下享回饋。

在台有15間分店的連鎖百貨新光三越，也幫旗下包括子公司、專櫃約2萬名員工投保「疫苗險」，包括在施打疫苗後出現需住院或其他醫療需求，都會提供相關保障，藉此希望鼓勵員工踴躍施打疫苗；宏匯廣場日前也宣布，從7月起主動提供全體同仁，每次施打疫苗都享有「有薪接種假」，施打後如有不適，公司再給予有薪公假。