陸公布「經濟發展新動能指數」　強調新興產業高速成長

▲去年疫情期間，大陸電商和其他新興產業出現成長。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家統計局，26日公布2020年國家的經濟發展新動能指數為440.3，比2019年增長35.3%。官方解讀，在疫情影響下，以新產業、新業態、新模式為主要內容的經濟發展新動能實現逆勢快速增長，成為推動經濟高質量發展的強大支撐。

大陸國家統計局表示，隨著網路基礎設施完善，線上辦公、遠程問診、無接觸配送等業務廣泛開展，2020年，網路經濟加速發展，據測算，2020年，網絡經濟指數達1323.6，比上年大幅增長54.8%。

與此同時，2020年，大陸經濟活力指數為324.1，比上年增長17.4%。從主要構成指標看，2020年，全大陸新登記註冊市場主體數量為2502萬戶，日均新登記企業2.2萬戶。

研發創新方面，2020年，創新驅動指數239.1，比上年增長18.1%， 知識能力指數為163.7，比上年增長10.0%。

大陸國家統計局統計科學研究所所長閭海琪解獨，結果表明，2020年，儘管遭受新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，以新產業、新業態、新模式為主要內容的經濟發展新動能實現逆勢快速增長，經濟展現出良好的韌性活力，成為推動經濟高質量發展的強大支撐。

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