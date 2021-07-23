727降級解封　雲林餐廳+校園+健身房開放重點曝光

▲林內一家自助餐業者，仍傾向先維持只外帶不內用，保護員工與消費者安全，等到國內疫情真正安全後再開放內用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

行政院今(23)日宣布7月27日起，將疫情三級警戒調降至二級警戒 ，各地方政府對於防疫措施依照衛福部規定處理等通案性原則，積極提出相關意見經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。雲林縣長張麗善表示，讓生計與防疫兼具下慢慢磨合，這段時間大家都要學習、模擬如何適應新防疫生活。

張麗善表示，針對26日之後防疫警戒將至二級，各縣市也將依照本身的防疫原則來配合中央指揮中心的規範，現在分成室內與室外，戶外部分目前也是實名制、人流控管等「有條件開放」，室內部分在防疫與生計兼具下讓業者有機會開放，餐廳須採梅花座或隔板，以保持距離不共餐為原則開放內用。

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張麗善提到，讓生計與防疫兼具下慢慢磨合，這段時間大家都要學習、模擬如何適應新生活方式，包含未來有餐廳要開業，也要選擇營運模式來配合防疫、生活、生計以此為課題。

▲校園仍須人員進出採實聯制，單槓、遊具均為持續封鎖項目，而由學校開放最接近操場的廁所共運動民眾使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

健身房部分雲林縣在7月13日微解封時列為不開放，張麗善指出，降級後將採取有條件開放，基本上在由業者管理的情況下，人員需能保持社交距離，並能對使用過的器具、器材在下一個人使用前做清潔消毒，在防疫原則制度之下來適度開放讓業者能營運，但人數限制須視空間以不超過50人為條件。

戶外開放重點在空曠場域如公園、操場，張麗善表示，校園仍須人員進出採實聯制，單槓、遊具均為持續封鎖項目，而由學校開放最接近操場的廁所共運動民眾使用。對此，鎮南國校校長梁博雍表示，基於信任原則，校園樂意開放讓民眾進入運動，相信數月來的防疫措施已讓民眾有良好的配合習慣，也呼籲民眾進入校園務必配合相關措施。

林內一家經營自助餐的陳老闆說，國內疫情雖然趨緩，但仍未百分之百安全，目前仍傾向先維持只外帶不內用模式經營，保護員工與消費者安全，等到國內疫情真正安全後再開放內用。林內鄉長張維崢表示，公所將會針對鄉內餐飲業等27日有條件鬆綁行業宣導、輔導相關防疫措施，讓民生儘早恢復，也請相關業者若符合疫苗施打資格，務必儘速完成接種。

▲因應防疫適度鬆綁，雲林縣長張麗善表示，針對公共場域、室內外場所、餐廳等讓生計與防疫兼具下磨合應新防疫生活。（圖／記者蔡佩旻攝）

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