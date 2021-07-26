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烟花二次登陸浙江炸大暴雨　90度友善大轉彎「灌飽台灣水庫」

▲▼烟花颱風。（圖／天氣風險）

烟花颱風。（圖／天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

氣象達人彭啟明今（26）日指出，烟花颱風中心深夜在上海的浦東到浙江的嘉興附近，再次登陸，移動速度緩慢。雖然強度有顯著減弱為輕度颱風，但由於缺乏導引氣流，預期滯留2、3天時間，會在中國的華東地區打轉，當地提醒這是1949年以來，7月最強侵襲浙江颱風新紀錄。他另指出，這次烟花90度大轉彎，沒帶來太大災情，反而幾個重要水庫都有顯著進帳，是對台灣不錯的颱風。

烟花颱風昨（25）日午間登陸浙江舟山一帶，為浙江、上海等地帶來了強風暴雨，今（26）日二次登陸後將給華東地區帶來持續性強降雨和大風天氣。

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彭啟明說，烟花颱風的北側環流也對上海地區造成很大影響，都有出現12-13級的強陣風，也已經有日雨量超過一百毫米，達當地定義的「大暴雨」。

雖然強度有顯著減弱為輕度颱風，由於目前缺乏導引氣流，預期滯留2、3天時間，會在中國的華東地區打轉，對岸已經提醒這是1949年以來，是7月最強侵襲浙江颱風新紀錄，後續災情發展值得關注。

彭啟明表示，這次烟花颱風沒有直撲台灣，在東方約三四公里處宮古島附近，以將近九十度大轉彎往浙江方向前進，颱風很外圍的雲系也為台灣帶來顯著的降雨，幾個重要水庫都有顯著進帳。例如石門水庫終於接近滿水位，德基水庫也超過一半的水量，如果從事後來看，沒有帶來太大災情，反而讓水資源能豐沛，真的是一個對台灣不錯的颱風。

至於第8號颱風尼伯特，持續快速北上，預期明天下午接近日本的東北地區，對關東地區沒有直接影響，可能稍微有點風勢及短暫陣雨。預期這周仍有機會在季風低壓帶環流內，仍有颱風會再度發展。

▲▼烟花颱風。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

▲烟花颱風移動速度緩慢，時速始終在10公里以下。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，烟花颱風移動速度緩慢，時速始終在10公里以下，在杭州灣徘徊將近一天，今天上午終於正式在中國浙江平湖一帶登陸，中心即將通過上海，繼續往內陸前進，受到陸地破壞，強度逐漸減弱中。

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